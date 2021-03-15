Пресс-конференция космонавтов перед миссией на МКС. Прямая трансляция 15 марта 2021

15 марта состоится пресс-конференция космонавтов, которые вскоре отправятся на МКС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

15 марта 2021 года состоится пресс-конференция космонавтов, которые вскоре отправятся на МКС. В ней примут участие российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хей. Мероприятие пройдет в центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина и начнется в 18:00 по московскому времени. В ходе конференции космонавты расскажут о предстоящем полете на МКС, который состоится уже 9 апреля.

К станции их доставит российский корабль «Союз МС-18». Изначально на МКС должны были лететь три российских космонавта. Однако недавно стало известно о том, что место Сергея Корсакова на корабле отдают астронавту НАСА Марку Ванде Хею. Надо сказать, такое случается крайне редко, члена экипажа за месяц до старта меняют только в исключительных обстоятельствах.

Также накануне появилась информация о том, что полет экипажа будет продленным. Об этом рассказал начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов в эфире радио "Комсомольская правда". По его словам, командир Олег Новицкий вернется на Землю в октябре, а два других члена экипажа останутся на более продолжительную экспедицию.