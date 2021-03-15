Судмедэксперт получил за "пьяного мальчика" шесть месяцев исправительных работ

Сергей Насонов обнаружил в крови погибшего под колесами автомобиля 6-летнего ребенка этиловый спирт. Фото: vk.com/overhear_yrchym

Уржумский районный суд Кировской области рассмотрел уголовное дело в отношении врача – судебно-медицинского эксперта Уржумского районного отделения «Кировское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Сергея Насонова. Суд приговорил его по статье "халатность" к 6 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 5 % заработка.

- Установлено, что 13 июля 2019 г. в результате дорожно-транспортного происшествия в Уржумском районе погиб малолетний. Эксперт провел исследование трупа не в полном объеме, а также без надлежащей проверки в своем заключении отразил сведения о наличии в крови ребенка этилового спирта в концентрации 0,51 ‰ (промилле).

Допущенные осужденным нарушения причинили родителям и близким родственникам ребенка глубокие душевные переживания и существенный моральный вред, подрыв авторитета государственных судебно-экспертных учреждений Российской Федерации, - сообщили в Генпрокуратуре России.

Напомним, уголовное дело о гибели Ивана Суворова попало под контроль председателя СК России Александра Бастрыкина сразу после обращения к нему отца Ивана. Он обратил внимание следствия на странные выводы эксперта. Мужчина не пытался оспорить тот факт, что трезвый водитель "Ниссан Кашкая" майор полиции Сергей Меньшиков не мог предотвратить наезд на его сына. Владимира Суворова насторожил вывод специалиста Насонова, который обвинил его 6-летнего ребенка в том, что он выехал на проезжую часть на 4-х колесном велосипеде в изрядном подпитии, после чего на скорости в 20 километров в час врезался в «Кашкай» 45-летнего полицейского. Удар был такой силы, что велосипед с мальчиком отлетел на 17 метров.

Ранее в подмосковной Балашихе суд приговорил водителя Ольгу Алисову к трем годам колонии-поселения (отсидела 2 года и 4 месяца) и штрафу в 2,5 миллиона рублей (говорят, что до сих пор не выплатила в полном объеме) за сбитого ей 6-летнего Алеши Шимко. Мальчик погиб при схожих обстоятельствах. Тогда же в СМИ появилось абсурдное словосочетание "пьяный мальчик", которое стало нарицательным для жертв подобных заключений экспертов.

Резонанс в СМИ после гибели Шимко возник сразу после заключения судмедэксперта Михаила Клейменова, который заявил, что в крови Алеши было 2,7 промилле алкоголя (равносильно тому если бы он выпил стакан водки). Такой вывод Клейменову стоил 10 месяцам исправительных работ. Но уже в январе 2020 года решением Железнодорожного суда под председательством судьи Двуреченских Клейменов был восстановлен в должности и полностью "реабилитирован".

Случайно ли в крови пострадавших появлялся спирт? Эксперты говорят о том, что спирт в кровь пострадавших в ДТП могли элементарно занести медики скорой помощи, а эксперты халатно выполнили свою работу. Все это говорит о том, что на качество подобных экспертиз полагаться следствию не стоит.

Согласно данным Госавтоинспекции, в 2019 году в дорожных авариях погибли 794 ребенка, в 2020 году - 430 детей. Еще более 15 601 детей пострадали.

КОММЕНТАРИЙ СК РОССИИ

- После извещения о ДТП 13 июля 2019 года эксперт Сергей Насонов не выехал на место происшествия. Судебно-медицинское исследование тела эксперт начал лишь 15 июля, изъяв только кровь погибшего. При вскрытии он не произвел изъятия необходимых биологических материалов для судебно-гистологической экспертизы и определения наличия и количественного содержания этанола. Кроме того, образец крови до пересылки в судебно-химическую лабораторию хранился несколько дней без помещения в холодильную камеру, что повлекло возможность порчи этого образца. После получения результатов исследования крови ребенка с указанием о содержании в ней этанола Насонов не придал значения такому результату, вызывающему явное подозрение, не принял мер к его дополнительной проверке и сохранности исследованных образцов крови мальчика, которые позднее были уничтожены по истечении срока хранения.