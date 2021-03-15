"За что я должен себя корить?": оскандалившийся Алексей Панин заявил, что ему не стыдно за интимные видео

Алексей Панин, в фильмографии которого более 100 ролей, в последние годы снимался совсем в другом "кино". Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алексей Панин, в фильмографии которого более 100 ролей, в последние годы снимался совсем в другом "кино". Видео для взрослых с участием актера, где он примеряет женское белье и предается любовным утехам с самыми разными партнерами, уже давно гуляют по Сети. А Панину хоть бы хны: в своем Инстаграме он продолжает будоражить подписчиков обнаженными снимками с пляжей Испании, где не так давно получил вид на жительство. И даже недавняя свадьба не заставила актера остепениться: он по-прежнему увлечен интим-тусовками.

В программе "Культурный код" с Юрием Грымовым на Радио "Комсомольская правда" актер рассказал о своем отношении к секс-скандалам, которые на фоне пристрастия к алкоголю и регулярных дебошей поставили крест на его карьере.

- Разве я сам выкладывал в Инстаграм или еще куда-то ролики сексуального характера? - открестился Панин от черного пиара. - Я уже доказал, что видео с собакой было фейком, сделали экспертизу - фальшивка. Все остальное - не фальшивка. И от этого я не собираюсь отказываться.

- Но спустя время вы себя корите за эти поступки? - поинтересовался у гостя ведущий.

- А за какие поступки я должен себя корить? - удивился Панин. - Мы прекрасно знаем, кто из наших коллег - актеров, музыкантов, журналистов - что делает. Не будем ни на кого показывать пальцем. За что я должен себя корить? За то, что мы с женой би? За то, что мы такие родились, с такой природой? Мы получаем от этого удовольствие. Мы никого не обманываем, живем так, как нам нравится. Мы что, убиваем детей или бабушек грабим? Разве за секс надо себя корить?

Как оказалось, стыдно актеру за другое - роли в дешевых сериалах. Он начал сниматься в 1995 году 18-летним мальчишкой и действовал по принципу: от работы отказываться - грех.

- Я наснимался в огромном количестве плохих фильмов. Не могу сказать, что я это делал только за деньги. Просто у меня в одном месте все время было шило, - признался Алексей Панин. - Я не мог усидеть на месте. Мне нужно было ехать, куда-то лететь, где-то играть... Были картины прям у серьезных режиссеров, таких как Балаян, Александр Наумович Митта. И тут же абсолютно дешевые сериалы в Киеве, «мыло» по 250 серий. Были спектакли с Владимиром Абрамовичем Этушем, с Ириной Ивановной Алферовой. И тут же я умудрялся вляпаться в какую-то дешевую украинскую антрепризу...

Между тем, сейчас 43-летний артист сидит без работы. В Испании найти себе занятие он не может - не знает языка, да и спроса на его таланты особого нет. Вот и приходится регулярно ездить в Россию, зарабатывая гонорарами в ток-шоу да редкими съемками. Последний сериал Панина - "Зёма", где он сыграл русского бандита, вышел в 2017 году. Еще один фильм "Джигалоу" должен появиться на экранах этой осенью.

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