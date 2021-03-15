"Когда даже Фадеев похудел, а ты нет": Анна Семенович случайно показала себя без фотошопа

По словам поклонников, когда певица заметила конфуз, то быстро одно фото заменила другим Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Семенович решила устроить себе небольшой отпуск и отправилась на курорт. В Египте знаменитость нежилась под лучами солнца, каталась на яхте и, конечно же, много фотографировалась. Правда, именно со снимках случился казус.

Анну Семенович уличили в фотошопе. Поводом к скандалу, который разгорелся в блоге звезды, стали ее курортные снимки. Певица щедро делится яркими кадрами с поклонниками. Одно из фото насторожило публику. "Спасибо Египет, я в восторге. Я люблю Красное море! Я обязательно вернусь в этот роскошныи отель и обязательно еще раз проведу день на этои шикарнои лодке", - написала вокалистка.

Анна позирует на яхте в бикини и белой шелковой сорочке до середины бедра. Артистка приняла эффектную позу. Выглядит красавица безупречно - стройные длинные ноги, пышный бюст, развевающиеся на ветру локоны. От кумира миллионов глаз не оторвать.

Но, глядя в отражение в окне яхты, публика увидела совсем иную картину. Более того, через несколько часов после того, как народ обратил внимание на несоответствие в отражении, компрометирующее фото было удалено. А на его месте появилось другое - отредактированное. Разгневанные фолловеры потребовали от Анны объяснений. По мнению пользователей соцсети, певица тщательно редактирует свои снимки, чтобы казаться стройнее.

Анну Семенович уличили в фотошопе. Поводом к скандалу, который разгорелся в блоге звезды, стали ее курортные снимки. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

"Она сегодня залила свою отфотошопленную фотку, но забыла отфотошопить отражение в окне яхты, которое показало весь ее целлюлитный натурпродукт. Ей об этом указали с комментариях. Она быстро отфотошопила и отражение, затем загрузила новые фотки, удалив прежние", - написала одна из поклонниц.

Ей вторит другая: "Это уже лучше отфотошоплено, но лучше было бы просто обрезать. На видео же все равно видны настоящие размеры, зачем такой явный фотошоп? Не всем быть худыми, нечего плохого нет в формах. Ну, а если хочется, можно же спортом заняться или к хирургу".

Анна попыталась огрызнуться: "У вас как с физикой? Отражение в стекле всегда искажено".

На что подписчица парировала: "У меня - прекрасно. Зачем же вы тогда свое прошлое фото удалили, раз это физика?".

Некоторые поклонники написали, что не узнали Семенович на снимке, и засомневались в его реальности. Однако наиболее осведомленные их убедили, что на фото их любимица. "Аня - звезда фотошопа", "Она толстая, а вас вводит в заблуждение отфотошопленными фото", "Давно начала полнеть, но в последнее время прямо понесло", "Она же скоро лопнет", "Когда даже Фадеев похудел, а ты нет", - делятся подписчики.