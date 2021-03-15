Washington Post: США должны отдать Украину России, если не хотят сближения Москвы с Китаем

Американские и украинские военные во время совместных учений во Львовской области. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американская газета Washington Post выступила с революционным предложением: уступить Украину России и не претендовать больше на влияние в стране. В обмен Вашингтон хочет, чтобы Москва свернула сотрудничество с Китаем.

На Западе все с большей тревогой посматривают на намечающийся союз Москвы с Пекином. Потенциал двух наших стран колоссален, особенно если его совместить, а в последнее время Россия и Китай стали все больше сближаться. Благо «западные партнеры» воротят носы даже от российской вакцины, которая не вызывает аллергических реакций и тромбов, в отличие от той, что централизованно закупает Европейский Союз.

Еще одним тревожным звоночком для Запада стало анонсированное Москвой и Пекином создание совместной научной лунной станции. Конечно, быстрого результата этот проект не принесет, но такой далекий горизонт планирования говорит о многом.

В материале утверждается, что огромную опасность для США представляет намечающаяся ось Москва – Пекин – Тегеран. Объединившись, три страны смогут обеспечить Вашингтону головную боль на годы вперед.

- Представьте такой сценарий: при поддержке России Иран начинает угрожать Израилю или странам Персидского залива, а Китай наращивает давление на Тайвань и другие страны в Южно-Китайском море, - пишет Washington Post. – США с одним-то кризисом справляются с трудом, а если их будет одновременно 3-4?

В такой ситуации выход очевиден – пожертвовать Киевом, который для Америки давно стал эдаким чемоданом без ручки.

- Можно попытаться расколоть эту ось, отколов от наметившегося союза Россию, - пишет Washington Post. – Хотя конечно, это потребует серьезных уступок. Например, отказа от влияния на Украине. А то и вывода войск НАТО из Прибалтийских республик.

Прислушаются ли в администрации Джо Байдена к таким рекомендациям — большой вопрос. Как и то, поверит ли Москва заокеанским обещаниям.

- Конечно, предложение «отдать Украину Москве» звучит громко, только вот вряд ли это такой уж щедрый подарок от Вашингтона. Ведь в обмен России придется отказаться от $110 млрд товарооборота и сильного геополитического союзника, - говорит китаевед Николай Вавилов. – А Украина сама по себе без поддержки Вашингтона или Москвы в ближайшие годы окончательно утратит субъектность. Я бы сказал, что России не стоит даже рассматривать подобные предложения от страны, которая поддерживала утрату нашей страной трети территории, латентную гражданскую войну, уничтожение промышленного и научного потенциала. Пекин в момент слабости Москвы в 90-е наоборот вел себя очень деликатно.

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