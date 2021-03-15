Политолог Ростислав Ищенко: Китай пришел в Крым потому, что им это выгодно

Представительная делегация из Китая в марте оценивала санаторно-курортный и рекреационный потенциал Крыма. Фото: rk.gov.ru

Представительная делегация из Китая в марте оценивала санаторно-курортный и рекреационный потенциал Крыма. Представители деловых кругов КНР встретились с руководителями правительства республики и министерства курортов и туризма, а также с ведущими крымскими туроператорами и отельерами.

В Киеве эта поездка вызвала бурю возмущения, а представители «Оппозиционной платформы - За жизнь» в Верховной Рады сочли визит китайцев на полуостров ответом Пекина на резкие действия Киева в адрес китайских акционеров авиапредприятия «Мотор Сич» в Запорожье, откуда восточных предпринимателей фактически вынудили уйти, несмотря на то, что они являлись главными акционерами этой компании.

"КП" обратилась за комментарием к известному политологу Ростиславу Ищенко.

- Китайская делегация приехала в Крым для того, чтобы вложить деньги в полуостров — это ответ на то, что Киев не дал вкладывать деньги на Украине?

- Китай это не комментирует таким образом— с другой стороны, почему он должен это делать?

- Пекин призывает Киев не политизировать данный вопрос...

- Поездка китайской делегации в Крым, в принципе, может означать изменение курса по отношению к Украине и проводимой ею политике.

- А в Киеве воспринимают это всерьез?

- Не знаю. Киеву это, возможно, все равно.

- Как это все равно — тут же потери миллиардных инвестиций?

- Ну да, Киев понимал, что теряет инвестиции. Но даже Саакашвили сказал, что у Украины возникла репутация такая — страны-кидалова.

- Куда реальные деньги никто не рискует вкладывать?

- Да, инвестиции в украинскую экономику составляют жалую сумму. Такая репутация сложилась за многие годы. Но при Януковиче или Кучме, например, доля инвестиций все-таки была побольше. После переворота 2014 года инвесторы серьезные ушли, а китайцы понимали, что все вложения в эту страну — рискованны. Но у бизнеса Поднебесной реально много лишних денег. Они их вкладывают во все, во что можно вложить. Что не мешало их интересу к предприятию по производству авиадвигателей. Не верю, что ребята из Азии могла внедрить на "Мотор Сич" что-то супер-передовое.

"КП" обратилась за комментарием к известному политологу Ростиславу Ищенко. Фото: Дарья ИСАЕВА

- Но двигатели для самолетов и вертолетов там делали неплохие?

- Делали, да. Старые, добротные советские двигатели. Они стоят на авиатехнике, которая до сих пор летает по всему миру.

- В том числе и в Китае?

- И там тоже. И был расчет на то, что из «Мотор Сич» что-то впоследствии можно даже и выручить. Возможно, с подачи «заокеанских друзей» кто-то воспринимал ситуацию так, что для Китая это – какая-то суперстратегическая инвестицию на будущее.

- Это не так?

- Нет. Когда давили на потенциальных участников «иранской сделки», чтобы в Иране не было АЭС - контракт перехватила Россия. И в Бушере появилась наша атомная станция. И Иран не остался без атомной станции. При том и Китай сейчас без авиадвигателей не останется. Он ведь их уже сейчас производит. В том числе, для самолетов пятого поколения. Пусть они их не совсем удовлетворяют по ряду параметров. Ну, так и американские двигатели не совсем удовлетворяют.

- Китайцы еще в ноябре 2020-го наняли юристов для взыскания с Украины 3.5 миллиардов долларов ущерба — Киев эти деньги заплатит?

- Суд, скорее всего, этот ущерб присудит. Но Киев, скорее всего, ничего не заплатит. Ну нет у них таких денег!

- А то, что у китайцев был контрольный пакет акций «Мотор Сича» — никого не волнует?

- Они свой процент довели до 75% - к тому моменту, когда Украина заблокировала управление этим предприятием. Но решение о блокировке китайцев был принято давно.

- Кто-то подталкивал к этому?

- Решение было принято с подачи США. Ну, а Киев принял дополнительное решение по переводу этого предприятия в госсобственность. Под предлогом того, что когда-то давно оно было неправильно приватизировано. Но китайцам давно уже стало понятно, что их туда не пустят по-настоящему.

- Позиция китайцев по Крыму скорректировалась из-за этого скандала?

- Она вырастает из позиции китайцев по Тайваню. Пекин отказывается от «идеи двух Китаев». И они всегда разрывают отношения с теми, кто дипломатические отношения с Тайванем заводит. При том они говорят: вы можете держать там торгпредства и развивать с Тайванем экономическое сотрудничество - нас это не касается. А интересуют нас только политические отношения. Потому и по отношению к Крыму они говорят о же самое — экономические отношения развиваем, но никто не собирается открывать в Крыму консульство КНР.

- Так это не месть за «Мотор Сич»?

- Не обязательно месть за «Мотор Сич». Пекин и так бы вкладывал деньги в Крым. Он собирался это делать еще во времена, когда полуостров принадлежал Украине. Но Китай не торопился с Крымом потому, что хотел реализовать свои сделки на Украине и понимал, что это может им помешать. Ну вот украинские сделки сорвались. И ничто теперь не мешает работать Пекину в Крыму.

- Там, в ситуации с "Мотор Сичем", фигурировали американцы. В том числе экс-советник бывшего президента США.

- Это говорит просто о том, что и там пытались нагреть руки большое количество посредников. Которые могли обещать решить вопрос и Киеву, и Пекину, и кому угодно — но не решили его.

- Кто выиграл во все этой ситуации?

- Больше всех выиграла Россия. У Китая осложнились отношения с США — дополнительно. Украина потеряла надежды хоть на какие-то китайские кредиты, при том что МВФ больше денег не дает. И Москва получает на пустом месте бонусы. Пусть и не такие большие. В перспективе можно вести переговоры о том, что Китай признает Крым в составе России. До сих пор Китай старался однозначной позиции не занимать. Его позицию можно было назвать промежуточной. Но китайцы прагматичные люди. Они готовы работать там, где им дают возможность нормально работать. Там, где эффективно работают их деньги, там эффективно работают китайцы.