Слово "гаджет" ввел в русский язык Луи де Фюнес: что нового произошло в русском языке

Со словом "гаджет" наших соотечественников познакомили еще в 1967 году. Фото: Shutterstock

Что происходит с русским языком? Когда видишь безграмотных дам и сообщения типа "рожу сома", хочется присоединиться к тем, кто ругается на Интернет и считает, что "из-за соцсетей мы вступили в эру безграмотности!» Однако филолог Ирина Левонтина считает, что это не так: на самом деле язык не испортился, просто мы видим реальный уровень грамотности людей, который раньше был скрыт от наших глаз. До Интернета люди вообще ничего не писали, максимум, открыточку к празднику. Потому и на почте часто приходилось видеть совсем не старых еще тетенек, просивших: "дочка, помоги написать".

Реальный уровень грамотности мы и смогли увидеть благодаря интернету.

А что по поводу новояза и засилия новых слов? Здесь случай интересный.

Взять, например, популярное слово "гаджет". Впервые с ним публику познакомил Луи де Фюнес аж в 1967 году, когда на экран вышел фильм «Фантомас разбушевался», и герой Луи де Фюнеса демонстрировал пальто, в которое была вшита искусственная рука на пружинке, объясняя: «Это называется “гэджет”!»

Кадр из французской комедии «Фантомас разбушевался». Фото: Youtube

Поскольку никаких гаджетов в нашей стране отродясь не было, то слово оставалось диковиной вплоть до наших времен, пока гаджеты не появились. Причем, как считает филолог, ничего плохого в этом слове нет. Оно содержит в себе восхищение диковинкой.

Впрочем, отечественные слова не всегда заменяются новыми иностранными. Например, на смену выходящим из употребления в молодежной среде словам "хорошо", "отлично", "здорово" приходят «огонь» или «космос». (Вспоминаем "Ты просто космос, Стас).

Старинное слово "вечеринка", известное с пушкинских времен, вернулось назад, да еще с первоначальным значением. Русское слово гораздо популярнее иностранного заимствования «пати» и оно же нокаутировало "сейшн", который еще пару лет назад использовали все, а сегодня говорить "сейшн" - дурной тон.

Изменилась грамматика. В последние годы стало возможным нанизывать именительные падежи. Например, раньше сказали бы "малиново-клубничный кефир". А сейчас: "Актимель-малина-клубника".

Стала популярной невероятная еще несколько лет назад конструкция с двумя глаголами подряд: Ты меня достала орать. Замучила советовать!

Отдельная тема - произношение. Традиционное московское "аканье", за которое дразнили жителей столицы, уходит в небытие. Почти никто не говорит "дожжи", "снех", "шыры", а еще - "коришневый" и "булошная"

Ну и совсем новое поветрие - говорить "поставить вакцину". Эта фраза, пришедшая из медицинской сферы, удивляет филологов, но, похоже, сделать с этим уже ничего нельзя.

О том, что еще произошло в великом и могучем" за последнее время 15 марта в семь часов вечера расскажет выдающийся лингвист и популяризатор науки Ирина Левонтина на лекции в онлайн-лектории Башня.

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