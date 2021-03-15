Сломали хребет ИГИЛу: За что погибли 112 российских военных Сирии

Воронеж, февраль 2018 г. Во время церемонии прощания с погибшим в Сирии летчиком Романом Филиповым в Доме офицеров. Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Скорбную статистику обнародовал первый зам. главы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов: с начала военной операции России в Сирии погибли 112 российских военнослужащих. В этом списке значатся воины всех званий – от рядовых до генералов...

Злоязыкий обыватель воскликнет: ради чего мы потеряли в далекой стране больше сотни своих военных?

Когда я слышу такие вопросы, на память приходят видеоролики палачей ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации). Нелюди в черном хладнокровно отрезают ножами головы «неверным». Таких головорезов в Сирии было больше 100 тысяч. К осени 2015 года, когда группировка России высадилась на авиабазе Хмеймим, коалиция во главе с США уже 4 года «билась» с ИГИЛ. По бандам было нанесено больше 6 тысяч (!) ракетно-бомбовых ударов. И что? А то, что за те же 4 года территория под игиловцами, расширилась с 20% до 70% страны! Зато самые жирные нефтеносные районы Сирии оказались под контролем американцев.

Пальмира. Обучение сирийских солдат российскими военнослужащими поисковой тактике и обнаружению взрывных устройств. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Россияне пришли в Сирию не воровать нефть, а бить террористов. Итог: сегодня 85% территории Сирии контролирует ее законная власть. Это Россия сломала «хребет» ИГИЛ.

И 112 жизней наших воинов - цена подавления самой страшной угрозой человечества.

Сирия. Колонна военной полиции РФ направляется в сторону границы с Турцией для патрулирования. Фото: Александр КОЦ

Это я отвечаю на вопрос тех, кто ехидно спрашивает: «Что мы делаем в далекой стране, неужели дома проблем нет?».

Ну тогда позвольте напомнить, что ИГИЛ собирался создать государство до границ России. Наши воины пришли в Сирию, чтобы еще на дальних подступах придушить этот гадюшник.

К тому же в бандформирования террористов влились до 4-5 тысяч (!) граждан нашей страны. Их предводители обещали, что «воины ИГИЛ будут играть в футбол головами русских женщин и детей». Наши парни погибли на передовом рубеже за то, чтобы Россия не видела такого «футбола».

112 погибших в Сирии российских офицеров и солдат – это, безусловно, тяжелая потеря. Хотя на войне без потерь и не бывает. Но все 6 лет наша группировка ни на день не прекращала боевых действий. Наши парни – не американцы, которые огородили свои лагеря толстенными заборами, из-за которых редко делают вылазки.

Там, в суровом небе Сирии и среди руин ее городов, российские воины показали мужество «высшей категории», - Золотые Звезды Героев и другие высокие награды увенчали их подвиги. Иногда, к великому сожалению, - посмертно…

Сирия. Провинция Хама, 2016 год. Жители одного из населенных пунктов пришли получить российскую гуманитарную помощь во время режима перемирия. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В своем последнем бою (уже на земле) пилот Роман Филиппов, оказавшись в окружении, подорвал себя гранатой и заодно уничтожил несколько террористов.

Генерал Валерий Ансапов руководил боем не в тылом штабе, а на передке, - где и погиб на командном пункте.

Полковник Руслан Галицкий вел бойцов в атаку при освобождении Алеппо.

Спецназовец Александр Прохоренко, зажатый сотней бандитов, вызвал огонь на себя…

Их именами называют школы и улицы. И память о них будет жить.