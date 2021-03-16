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Общество16 марта 2021 10:00

В России появится широкоэкранный и мощный HUAWEI MateBook D 16

Мировой бренд готовит к премьере HUAWEI MateBook D 16, свой самый производительный и широкоэкранный ноутбук. Разбираемся, какими сверхспособностями инженеры наделили свое детище
Владимир БОРИСОВ
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По итогам прошлого года мобильный компьютер стал оптимальным выбором для тех, кто работал или учился на удаленке или коротал время за играми во время самоизоляции. И так получилось, что выбор пользователей определил новых лидеров российского рынка. Среди самых продаваемых ноутбуков, по данным аналитической платформы GfK, оказались модели HUAWEI MateBook D 14 и D 15. И это притом, что свой первый ноутбук компания HUAWEI представила всего пять лет назад. Случилось это в 2016 году на Всемирном мобильном конгрессе. Несмотря на недолгий опыт, бренд сумел привлечь внимание. Фирменным отличием линейки HUAWEI MateBook D стали мощность в сочетании с высокой автономностью, компактность и в то же время широкий экран с тонкими рамками. Как показывают собственные опросы компании, еще одним преимуществом, которое особенно ценят пользователи HUAWEI, стало оптимальное соотношение цена-качество.

В 2021 году бренд готовит громкую премьеру – свой первый мощный ноутбук с диагональю 16,1 дюйма, который позволит смотреть на мир еще более широко раскрытыми глазами.

Четыре главных аргумента HUAWEI MateBook D 16:

1. Широкий экран и высокая производительность

Способность мгновенно выполнять сложные операции (причем делать это параллельно) считают главным качеством ноутбука 83,9% пользователей HUAWEI.

Реактивную производительность и сверхбыстрый отклик MateBook D 16 обеспечивает процессор AMD Ryzen™ 5 4600H с невероятно быстрой графикой. С ним летают даже тяжелые программы для работы с видео и изображениями. Так, видео в ZOOM запускается на 36% быстрее, чем на ноутбуке с более применимым на рынке процессором Ryzen 5 4500U (по данным тестов на портале Novabench).

Новый гаджет с диагональю 16,1 дюйма поднимает планку компактности широкоэкранных мобильных ПК. Инженеры сумели упаковать широкий дисплей в тонкий металлический корпус толщиной всего 1,84 см. Обычно в такие габариты едва умещается ноутбук с диагональю 15,6 дюйма. Благодаря узким рамкам, экран занимает до 90 процентов поверхности верхней панели.

С переходом на удаленку понятие рабочего и личного времени стало очень размыто, и, кажется, смотреть в экран людям приходится гораздо чаще. Поэтому немаловажно, чтобы дисплей ноутбука был оснащен системой защиты зрения от синего света и видимого мерцания подсветки. Но при этом цвета дисплея должны оставаться яркими и насыщенными благодаря улучшенной цветопередаче 100% sRGB.

2. Ноутбук и смартфон -– единое целое

Два этих устройства имеют разный функционал: смартфон удобен для разговоров, съемки фото и видео. Мобильный компьютер незаменим для работы с документами, обработки снимков в графических программах. Создатели HUAWEI MateBook D 16 сделали еще один шаг, чтобы объединить смартфон и ноутбук в одну экосистему. Идеология технического решения осталась та же, что и в предыдущих моделях: проекция экрана смартфона выводится на десктоп ноутбука.

Однако технология HUAWEI Share была значительно доработана.

Например, сенсор, к которому прикладывается телефон, теперь встроен в трекпад, его площадь увеличилась на 200%, а дальность приема сигнала выросла на 50%. Сопряжение смартфона и ноутбука стало делом нескольких секунд.

Включите на ноутбуке и смартфоне все необходимые сервисы, поднесите смартфон к метке NFC, встроенной в трекпад, подтвердите подключение. Больше нет необходимости переключать внимание между девайсами: всё можно делать на ноутбуке. Лично меня HUAWEI Share выручает при работе с фотографиями. Например, когда нужно быстро разобрать большую съемку. Раньше нужно было со смартфона пересылать фото себе на почту или в соцсети. Но это медленно, а в последнем случае качество фото теряется. С HUAWEI Share вся галерея открывается на ноутбуке мгновенно. Конечно, то же самое можно сделать через шнур. Но, во-первых, не всегда он бывает под рукой в полевых условиях. А во-вторых, с HUAWEI Share ты элементарно экономишь время – достаточно двух кликов, чтобы добраться до файла, а при подключении через провод ты делаешь, условно говоря, двадцать кликов.

Перечислим самые интересные фишки обновленной технологии HUAWEI Share:

- Прием входящих голосовых звонков и видеовызовов прямо с ноутбука – брать в руки смартфон не обязательно.

- Возможность открыть на ноутбуке сразу три окна с мобильными приложениями, установленными на смартфоне. К примеру, галерею, мессенджер и сервис доставки еды. Раньше можно было открыть только одно такое окно.

- Автоматическая синхронизация файлов: фото и видео будут сохраняться в памяти ноутбука всякий раз, когда смартфон окажется рядом.

- Добавление файлов смартфона в меню быстрого доступа на ноутбуке с удобной возможностью их редактирования в соответствующей программе.

3. Быстрая зарядка и функция пауэрбанка

Длительная автономная работа – жизненно важный показатель для ноутбука. Полная зарядка HUAWEI MateBook D 16 гарантирует 11 часов функционирования в режиме воспроизведения видео. Этого с лихвой хватит, чтобы нон-стоп посмотреть все части кинотрилогии Питера Джексона “Властелин колец”.

Благодаря технологии быстрой зарядки HUAWEI SuperCharge™ 15 минут хватит, чтобы запитать ноутбук энергией для работы в офисных программах в течение двух часов подряд.

При необходимости ноутбук превращается в гигантский пауэрбанк: к нему можно подключить на зарядку смартфон, причем не обязательно HUAWEI (например, иногда надо “оживить” смартфон друга). Главное, чтобы к телефону подходил кабель с разъемом Type-C.

4. Улучшенная система охлаждения

Поскольку экран ноутбука – самый широкий в линейке MateBook D, то появилась необходимость модернизировать систему охлаждения. Вместо одного вентилятора теперь работает два - они оснащены тонкими лопастями по 0,2 мм. Это делает работу системы охлаждения практически неслышной. Уровень шума при работе с офисными программами не превышает 25 децибел, что соответствует легкому шепоту.

В России предзаказ на HUAWEI MateBook D 16 начнется 23 марта. Ноутбук будет представлен в цвете «космический серый». Рекомендованная розничная цена устройства стартует от 71 990 рублей и будет зависеть от объема памяти.

БИЗНЕС-ПРЕСС