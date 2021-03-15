Пандемия не помешала развитию: Инвестиции в экономику Архангельской области в 2020 году выросли на 5%

Губернатор Александр Цыбульский рассказал, какие отрасли в регионе в прошлом году были наиболее привлекательными для инвесторов. Фото: губернатора и правительства Архангельской области/И. Малыгин.

Архангельская область вошла в число регионов с положительной динамикой инвестиций. По оценке Росстата, в 2020 году общий объем вложений в основной капитал региона вырос на 5% и составил 108,6 млрд рублей. По сравнению с 2019 годом прирост составил 12,4 млрд рублей. Комментируя инвестиционные итоги 2020 года, губернатор Александр Цыбульский отметил: несмотря на пандемию COVID-19 и сложную экономическую ситуацию, Поморью удалось не только сохранить, но и повысить свою привлекательность для инвесторов.

- Нам удалось по некоторым направлениям показать неплохую динамику, несмотря на ограничения в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и экономические проблемы, с которыми в результате столкнулись, – подчеркнул Александр Цыбульский 15 марта во время совещания с региональным правительством.

По словам губернатора, наибольший вклад в инвестиционную копилку региона внесли лесозаготовка, деревообработка и рыболовство. Рыбная ловля стала одной из самых динамично развивающихся отраслей региона: в прошлом году инвесторы вложили в нее более 2,9 миллиарда рублей. Рост инвестиций в эту сферу составил 4,4%, в первую очередь благодаря реализации крупного инвестиционного проекта «Строительство и приобретение рыболовных судов» АО «Архангельский траловый флот».

Почти 700 миллионов рублей (около 8% от общего объема) было вложено в лесозаготовку. Прирост в этой сфере составил 1,2%.

Как отметил Александр Цыбульский, в прошлом году увеличился приток инвестиций в социальные сферы - образование (1,6 млрд рублей) и здравоохранение (1,5 млрд рублей). По словам главы региона, это связано с реализацией национальных проектов. Губернатор подчеркнул: в 2021 году Архангельская область продолжит работу над привлечением инвесторов.

- Текущий год должен показать еще лучшие результаты, поэтому прошу не снижать темп. Тем более что мы достигли серьезных договоренностей с крупными инвесторами о потенциальных вложениях в экономику региона, – обратился Александр Цыбульский к правительству региона.

Напомним, из-за пандемии коронавируса более половины российских регионов в 2020 году столкнулись со спадом инвестиций. Архангельская область вошла в число 34 субъектов РФ с положительной динамикой, заняв 22-е место в списке, опубликованном РИА Рейтинг. Кроме того, за год Поморье существенно улучшило свои позиции по объему инвестиций на душу населения, поднявшись сразу на 10 пунктов и попав на 37 место среди 85 регионов России. Объем инвестиций на душу населения в Архангельской области составил 99,4 тыс. рублей против 87,7 тыс. рублей в 2019 году.