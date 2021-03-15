Общественники заняли больше половины мест в федеральном оргкомитете предварительного голосования «Единой России»

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«Единая Россия» продолжает подготовку к парламентским выборам, которые пройдут будущей осенью. Партия старается привлечь как можно больше независимых экспертов и общественников. Причем, как в качестве будущих кандидатов, так и экспертов, которые готовы принять участие в качестве наблюдателей. Так, 15 марта состоялось утверждение состава федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России». Большинство в нем представлено общественниками.

«Наша с вами задача в том, чтобы, опираясь на мнение каждого — и представителей цифровой индустрии, и тех, кто работает на ниве общественных и добровольческих организаций, и, конечно, нашего журналистского сообщества — все видели, насколько буквально действуют положения, которыми мы будем руководствоваться на предварительном голосовании», — отметил председатель оргкомитета, сенатор Александр Карелин.

По словам сопредседателя Центрального штаба ОНФ Елены Шмелевой, вошедшей в состав оргкомитета, предварительное голосование — это способ объединить все пропрезидентские силы в стране.

«Мы всегда вели конструктивное взаимодействие с «Единой Россией». В год пандемии рука об руку вместе боролись, искали наилучшие инструменты, чтобы преодолеть ее последствия. Поэтому наше участие в оргкомитете партии оправданно. ОНФ и «Единая Россия» должны вместе максимально эффективно развивать дальше все значимые для каждого из нас проекты», — сказала активист.

Елена Шмелева подчеркнула, что в регионах с большим интересом наблюдают за той открытостью, которую демонстрирует «Единая Россия».

«Это задает некий организационный уровень, уровень уже опытных партийцев, которые идут на выборы, повышает ставки, требования, уровень притязаний на те системные изменения, которые мы все ожидаем от будущих кандидатов в депутаты», — добавила она.

Оценили уровень открытости процедуры и эксперты, вошедшие в состав оргкомитета предварительного голосования.

«Я не являюсь ни сторонником, ни противником «Единой России». Это очень интересный эксперимент — следить, как в крупнейшей российской партии проходит процесс выдвижение кандидатов на выборы. Как представителю журналистского сообщества мне интересно этим воспользоваться», — сказал главный редактор газеты и сетевого издания «Коммерсантъ» Владимир Желонкин.

«Наша страна впереди планеты всей по прозрачности выборов. В задачу тех, кто представляет в оргкомитете цифровую сферу, входит в том числе контроль за тем, чтобы все было сделано правильно и подтвердить это. Думаю, что это получится», — сказал специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения, гендиректор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов.

Также определены требования к участникам - кандидаты должны быть старше 21 года, постоянно проживать в России, не иметь гражданства других государств, судимости и иностранных активов. Для регистрации в качестве кандидата следует указать ФИО, год рождения, место жительства и работы, а также ряд других необходимых сведений. В этом году в заявлении появится новый раздел — участие в волонтерской и добровольческой деятельности.

С 15 марта запущен официальный сайт процедуры pg.er.ru — здесь можно узнать все о предварительном голосовании и его участниках. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. А избирателей – с 19 апреля по 28 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Окончательный список кандидатов утвердят на Съезде партии, который состоится в середине июня.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдет с 24 по 30 мая по самой открытой и конкурентной модели, в электронной форме с подтверждением личности пользователя через портал «Госуслуг».

Избиратели определят, кто представит партию на выборах в Госдуму и избирательных кампаниях другого уровня в Единый день голосования 19 сентября. На втором заседании федерального оргкомитета процедуры утвержден его состав. В него вошли: сопредседатель Центрального штаба ОНФ, член Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию Елена Шмелева, координатор федерального штаба акции «Мы Вместе» по региональному развитию, заместитель председателя Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Мария Якунчикова, гендиректор «Агентства стратегических инициатив» Светлана Чупшева, врач, известный теле- и радиоведущий Александр Мясников, главный редактор газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин, член Общественной палаты Московской области, предприниматель, основатель проекта «Русский пармезан» Олег Сирота, президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, генеральный директор ООО «Ашманов и партнеры», президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов, руководитель «Волонтерской роты «Боевого Братства» Антон Демидов и другие.