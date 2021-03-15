Проблема не только в зарплатах: экономист рассказал, как повысить престиж профессий учителя и врача

Республика Крым. Симферополь. Во время занятия в физико-техническом институте Крымского федерального университета имени Вернадского. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Коронавирус обостряет многие хронические проблемы. Вот он и обострил «болезни», которые мучили российскую медицину, в том числе - нехватку кадров и невысокие зарплаты. Многие проблемы власть принялась успешно решать: медики получили «ковидные» выплаты, право на досрочную пенсию за работу с пациентами, больными коронавирусом.

Но все это временные меры, к тому же они не касаются каждого медработника. В пандемию все остальные болезни никто не отменял (хотя иногда возникает такое ощущение) и с ними тоже кому-то надо бороться - за обычную зарплату российского врача и медсестры. Поэтому разговоры о том, что без увеличения этих самых зарплат престиж профессии не поднять, слышны все громче. Причем все чаще эту тему обсуждают не только сами бюджетники, но и законодатели. На днях в Госдуму внесли два законопроекта, в которых депутаты предлагают:

- Установить зарплату врачей не ниже 200% от средней по региону.

- Доплачивать кандидатам медицинских наук по 5 тысяч ежемесячно, докторам наук – по 10 тысяч.

- Давать медикам «подъемные» в 25% от зарплаты в первые три года работы.

- Установить для медицинских работников 39-часовую рабочую неделю.

- Компенсировать медикам 75% стоимости путевок в санатории, дома отдыха, пансионаты и турбазы раз в три года.

- Через каждые 10 лет давать им оплачиваемый отпуск продолжительностью до года.

- При выходе на пенсию выплачивать каждому медработнику два средних оклада.

Не забыли и про учителей. Депутат Госдумы Елена Строкова направила в правительство письмо, в котором предлагает установить для всех молодых учителей в России оклад в полтора-два минимальных размера оплаты труда по стране. Напомним, МРОТ сейчас равен 12 792 рубля. В пересчете на цифры Строкова предлагает платить педагогам в возрасте до 35 лет от 19 до 25,5 тысяч рублей в месяц.

- Два минимальных размера оплаты труда - это, конечно, мало. Зарплаты учителей и врачей должны быть достойными, - говорит проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

По словам Александра Сафонова, для повышения престижа профессии медика и учителя власти нужно обратить внимание на четыре вещи.

1. Невысокие оклады

- У врачей зарплаты должны быть не ниже 45 тысяч рублей, у педагогов - не ниже 30 тысяч, - говорит Александр Сафонов. - Оклады учителей и врачей должны зависеть от квалификации и быть едиными для всей страны, но можно использовать коэффициенты с учетом местных цен.

По словам Сафонова, привязывать оклад учителей и врачей к средней зарплате по региону неправильно, иначе многие талантливые специалисты будут стремиться в Москву, Санкт-Петербург и другие крупные богатые города. А кто останется в сельских школах и больницах с их маленькими зарплатами?

- Для того, чтобы у врачей по всей стране были достойные зарплаты, нужно изменить механизм финансирования медицины, - говорит Сафонов. - Страховая медицина показала свою неэффективность. Поликлиникам, районным больницам и т. д. нужно прямое бюджетное финансирование, как у госслужащих. Так делают в Европе и эта система успешно работает.

2. Дефицит кадров

- Какой бы высокой ни была зарплата врачей, для нормальной работы им необходима помощь медсестер, санитарок и т. д. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала должно быть 1 к 4. У нас же сильно не хватает людей в этой сфере, - констатирует Александр Сафонов. - Из-за оптимизации дефицит кадров возник и в здравоохранении, и в образовании. По майским указам президента от 2012 года средний и младший медперсонал должен получать не меньше 100% средней зарплаты по региону. Чтобы не повышать оклады, многие больницы и поликлиники переводили медсестер в обслуживающий персонал и им приходилось увольняться. Поэтому просто повысить зарплаты недостаточно. Нужно еще и увеличивать число ставок.

Свердловская область. Врачи скорой помощи на вызове в поселке Белоярский. Фото: Алексей БУЛАТОВ

3. Социальный пакет

- В Советском Союзе понимали, что престиж профессии зависит не только от высокой зарплаты. Поэтому там широко применялась такая мера поддержки, как социальный пакет. Например, педагоги и медицинские работники имели право на досрочную пенсию, и это привлекало людей в эти профессии, - напоминает проректор Финансового университета. - Кроме того, государство заботилось о повышении квалификации - к сожалению, сейчас медики и педагоги зачастую проходят ее за свои деньги, а не за счет бюджета. В соцпакет могут входить и другие виды поддержки - например, предоставление муниципального жилья.

4. Условия труда

- Чтобы люди шли работать в медицину и образование, они должны быть уверены, что у них будет нормальный режим труда, - говорит Александр Сафонов. - Сейчас многие медики и учителя вынуждены перерабатывать. Чтобы получить зарплату, которая обеспечит им нормальное существование, порой приходится работать в полторы-две смены. В СССР это было невозможно. Учителя приходили с работы домой относительно рано, и это тоже привлекало людей в профессию. Особенно женщин, которые могли быть уверены, что смогут совмещать работу и домашние дела.

Изменение официальных доходов медиков и преподавателей Фото: Рушан КАЮМОВ