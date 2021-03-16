Анекдоты: «Генномодифицированные продукты безвредны для людей!» - сказала журналистам огромная свекла, доедающая лошадь

В Одессе:

- Фима, вы знаете, шо тaкое этикет?

- Шо?

- Этикет - это когда думаешь: «Чтоб ты сдох!», а говоришь: «Здравствуйте!»

* * *

Скольких семейных конфликтов удастся избежать, если на Масленицу сжигать не чучело, а новогоднюю елку.

* * *

- Вы что мне зубы заговариваете?!

- Вы сами выбрали дешевого стоматолога.

* * *

Откуда вообще взялась эта Манижа? Ведь предлагали же выбор между

Дзержинским и Александром Невским.

* * *

Зануда - это человек, который в ответ на предложение: «А не пошел бы ты!» - начинает переспрашивать: «А куда? А зачем?»

* * *

Опишу свои впечатления от вакцинирования.

Работать не хочу.

Хочу жрать и спать. И водки.

И это я еще вакцинироваться не ходил!..

* * *

Одесские супруги скандалят:

- Сарочка, тебя таки только деньги волнуют!

- Моня, меня деньги не волнуют! Они меня успокаивают!

* * *

- Я тут жене на машину наклеил наклейку «Боксер за рулем».

- Зачем жене такая наклейка?

- Чтобы все знали, что боксер за рулем. Там внизу дописка: «Показал вправо, ушел влево».