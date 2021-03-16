Анекдоты: «Генномодифицированные продукты безвредны для людей!» - сказала журналистам огромная свекла, доедающая лошадь

В Одессе:
- Фима, вы знаете, шо тaкое этикет?
- Шо?
- Этикет - это когда думаешь: «Чтоб ты сдох!», а говоришь: «Здравствуйте!»
* * *
Скольких семейных конфликтов удастся избежать, если на Масленицу сжигать не чучело, а новогоднюю елку.
* * *
- Вы что мне зубы заговариваете?!
- Вы сами выбрали дешевого стоматолога.
* * *
Откуда вообще взялась эта Манижа? Ведь предлагали же выбор между
Дзержинским и Александром Невским.
* * *
Зануда - это человек, который в ответ на предложение: «А не пошел бы ты!» - начинает переспрашивать: «А куда? А зачем?»
* * *
Опишу свои впечатления от вакцинирования.
Работать не хочу.
Хочу жрать и спать. И водки.
И это я еще вакцинироваться не ходил!..
* * *
Одесские супруги скандалят:
- Сарочка, тебя таки только деньги волнуют!
- Моня, меня деньги не волнуют! Они меня успокаивают!
* * *
- Я тут жене на машину наклеил наклейку «Боксер за рулем».
- Зачем жене такая наклейка?
- Чтобы все знали, что боксер за рулем. Там внизу дописка: «Показал вправо, ушел влево».