Папа римский отказался благословлять однополые браки

Папа римский Франциск. Фото: REUTERS

В октябре прошлого года интернет пестрел заголовками «Папа Франциск признал однополые браки». Причиной столь громких выводов стали слова, сказанные главой Святого Престола в документальном фильме «Франциск» американского режиссера российского происхождения Евгения Афинеевского.

- Гомосексуалисты имеют право иметь семьи. Они тоже дети Божьи. То, что нужно, это закон о гражданских союзах, так они (были бы) защищены с точки зрения закона, - заявил тогда Понтифик. И, хотя его слова и были вырваны из контекста из-за неверного перевода с испанского, и имел он ввиду чисто гражданские, а не религиозные взаимоотношения, в религиозном мире развернулась жаркая дискуссия о падении последнего бастиона нравственности в Европе.

И, надо сказать, что опасения были не напрасны - в некоторых, наиболее «прогрессивных», церковных кругах Ватикана начали распространяться частные проекты и предложения о благословении однополых пар. А отдельные «раскольники» и ранее шли в обход правил, как например священник из маленького городка Сант'Оресте (расположен чуть севернее Рима), «неофициально» повенчавший двух женщин в июле 2020 года.

Все это уже попахивает серой и настоящей ересью — решили в Конгрегации доктрины веры (наследницы Вселенской Инквизиции), в компетенции которой находится наблюдение за ортодоксальностью и чистотой вероучения, и выпустили в понедельник 15 марта документ, ставящий точку в данном вопросе.

- Представители сексуальных меньшинств, заключающие однополый союз, не могут получить благословение в церкви, - говорится в разъяснении Конгрегации, подписанном Папой римским Франциском.

В Ватикане напомнили ЛГБТ-страждущим, что «даже постоянные однополые союзы не подпадают под определение брака, существующего между мужчиной и женщиной и рождающего новую жизнь».

При этом осуществление таинств для отдельных представителей нетрадиционной сексуальной ориентации допускается, поскольку церковь в праве «принимать и заботиться о людях, которые стремятся взращивать свою веру, пока не получат помощи в понимании воли Божьей в их жизни».

- Церковь Господа не перестанет благословлять своих детей. Бог может благословить грешника, но не сам грех - заключают богословы.