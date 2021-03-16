Вопрос дня: Как вы прожили год при коронавирусе? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Олег ШЕИН, депутат Госдумы:

- Это был год потерь. Но мы приобрели новые навыки и практики. История с выработкой трех отечественных вакцин показала, что у России есть медицинский потенциал. Я регулярно сдавал тесты. И дважды они показывали наличие антител.

Владимир ПЛЮЩЕВ, заслуженный тренер России по хоккею:

- Не могу сказать, что самоизоляция оказалась 100-процентной. Я выбирался и на соревнования, и на тренировки. Из родных никого не потерял, но у друзей и знакомых потери случились. Притом отмечу, что у хоккеистов общий фон здоровья оказался выше, чем у «обычных людей».

Владимир КРУГЛЫЙ, сенатор:

- Меня коронавирус миновал, а жена переболела. «Спутником V» я привился в начале ноября. Применял редкие лекарства для профилактики. Деятельность вел активную. Был наблюдателем в Таджикистане, Белоруссии, Молдове, Киргизии. Работал в конце января в Страсбурге, был в одном отеле с украинской делегацией. С нами они не контактировали, а между собой общались по-русски и были без масок и перчаток.

Владимир ТЮРИН, глава правления Межрегиональной общественной организации пилотов и граждан - владельцев воздушных судов:

- У частной авиации в минувшем году дела шли более-менее хорошо. Да, ограничения возникали. Они влияли на перемещения по стране и миру. Наблюдался и спад. Но в ряде сегментов перелеты даже выросли - у тех, кто вылетал за границу. А проблемы возникали с продлением документов и прохождением техосмотров.

Павел ТИТОВ, председатель совета директоров ПАО «Абрау-Дюрсо»:

- Туротрасль потеряла немало. А мы учились многому в условиях самоизоляции и дистанционки. По продажам была турбулентная ситуация - Новый год оказался не таким сильным. Притом удивительно, что в первый месяц самоизоляции, в апреле 2020-го, возник всплеск покупок шампанского. А вообще за год люди истосковались пусть по небольшому, но празднику.

Исаак КОГАН, раввин Московской синагоги на Малой Бронной:

- Нет тех, у кого год прошел без потерь. В общине многие близкие люди ушли. Сам я переболел год назад. До сих пор у меня довольно много антител. Дети в Израиле все прививки получили. Там без этого на работу не выйдешь. Этот год нам дан был во испытание. Надеюсь, люди с большим пониманием станут относиться к ближним своим.