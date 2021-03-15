Расписание трансляций матчей 23 тура чемпионата России по футболу РПЛ: на каких каналах смотреть игры 17-19 марта

"Спартак" набрал ход в последних матчах и будет дома играть против "Урала". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В чемпионате России по футболу в середине недели будет сыгран последний перед первой в 2021 году паузой тур в Премьер-Лиге. Все дело в том, что календарь отборочного турнира ЧМ-2022 в Европе уплотнился и в марте российской команде предстоит сыграть аж три матча. Поэтому - надо отпустить игроков по сборным к пятнице.

Главное событие 23 тура - это поединок ЦСКА и питерского "Зенита" в Москве вечером 17 марта. Эти два клуба недалеко друг от друга в турнирной таблице. А поражение армейцев от тульского "Арсенала" добавит им мотивации на поединок с лидером турнирной таблицы. Причем, успех в этой игре может замотивировать "Спартак", который свою встречу проведет 18 числа. Трансляция матча ЦСКА - Зенит в рамках 23 тура РФПЛ пройдет на канале "Матч ТВ", начиная с 19:55 по московскому времени.

Юрию Жиркову предстоит матч против его родного ЦСКА. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

18 марта параллельно пройдут сразу два интересных матча. "Динамо" в Краснодаре будет играть с командой Мурада Мусаева и пытаться реабилитироваться за поражение от "Спартака" в прошлом туре. А вот сама команда Доменико Тедеско сыграет дома. Спартаковцы примут екатеринбургский "Урал", который уже не раз доказывал, что может преподнести сенсационный результат. От исхода этих двух встреч зависит расстановка мест в верху турнирной таблицы РПЛ. Матч "Спартака" покажут на "Матч ТВ", а "Динамо" - на "Матч Премьер", начиная с 19:00 по московскому времени.

19 марта тур закроется двумя играми - казанский "Рубин" примет "Химки", обыгравшие дома в прошлом туре дерзкий ФК "Ростов". Сделав это не без скандала. А вот "Сочи", который находится на довольно высоком пятом месте, дома сыграет против "Тамбова", который терпит бедствие в этом сезоне. Тамбовчане раз за разом проигрывают и сочинцы - фаворит этой игры.

СПРАВКА "КП"

Расписание матчей 23 тура чемпионата России в РФПЛ

17 марта

Ротор - Ростов. 17:55. Матч ТВ, Матч Премьер.

Ахмат - Арсенал. 19:55, Матч Премьер.

ЦСКА - Зенит. 19:55, Матч ТВ.

18 марта

Уфа - Локомотив. 18:55, Матч Премьер.

Спартак - Урал. 18:40, Матч ТВ.

Краснодар - Динамо. 18:55, Матч Премьер.

19 марта

Рубин - Химки. 18:55, Матч Премьер.

Сочи - Тамбов. 18:55, Матч! Футбол 1.