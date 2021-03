Сенсационная находка подо льдом Гренландии: Пентагон скрывал её 55 лет

Лед Гренландии, местами достигающий километровой толщины, более полувека хранил совершенно секретную информацию. Фото: Shutterstock

В руки ученых – большого интернационального коллектива – попали образцы, которые американские военные добыли еще в 1966 году из-подо льда Гренландии, пробурив его на глубину 1368 метров. В до сих пор сохранившихся кернах, добытых из секретной скважины, обнаружены растения. Как выяснилось, они росли на острове миллион лет назад – в то время, когда тот был свободен ото льда. Это значит, что Гренландия периодически оттаивает, напрочь избавляясь от своего толстого ледяного покрова, который сейчас занимает площадь 1,7 миллиона квадратных километров.

Гренландский лед сейчас активно тает в результате глобального потепления. Дело идет к тому, пугают ученые, что он опять сойдет – весь «утечет» в мировой океан, уровень которого в этом случае повысится на 7 метров.

Идея создать подо льдом Гренландии военную базу и припрятать там ядерное оружие - так, чтобы в СССР его не обнаружили, возникла в Пентагоне еще в 1959 году. Тогда же военные из U.S. Army Corps of Engineers и начали ее реализовывать в рамках совершенно секретного проекта «Ледяной червь» (Project Iceworm). «Прикрывала» его исследовательская база Camp Century – вроде тех, которые устраивали на льду Антарктиды.

В 1966 году армейские ученые, которые работали на базе, извлекли из скважины, пробуренной на глубину 1368 метров, 14-метровый керн, последние 3, 44 метра которого представляли собой почву. То есть, скважина «прошила» ледяной покров Гренландии насквозь и чуть углубилась под него.

1966 год: американские ученые извлекают керны из скважины, пробуренной во льду Гренландии

В процесс бурения выяснилось, что гренландский лед, не смотря на его толщину, не годится для военной базы – нестабилен. От «Ледяного червя» отказались. Керн отправили в холодильник, приделали к нему табличку с надписью «Camp Century sub ice». И забыли – и вообще, и в научном смысле.

Тем не менее образцы сохранились в замороженном виде. Их нашли в 2017 году. В 2018-2019 годах секретное наследие Пентагона исследовали ученые, которыми руководили Эндрю Крист (Andrew Christ) из Университета Вермонта (University of Vermont), его коллега Поль Бирман (Paul Bierman), Йорг Шифер (Joerg Schaefer) из Колумбийского университета (Columbia University) и Дорт Даль-Йенсен (Dorthe Dahl-Jensen) из Университета Копнгагена (University of Copenhagen), где, в итоге, и оказался керн спустя 55 лет.

В образцах почвы, извлеченных из керна, и были обнаружены останки растений – листики, веточки, мох.

- Выглядели так, как будто погибли вчера, восторженно отзывался о находке Эндрю Крист, называя керн капсулой времени.

Растения, обнаруженные в образцах, извлеченных из-подо льда на северо-западе Гренландии.

Ученые полагают, что растения были живы примерно миллион лет назад – тогда, когда на месте ледника рос лес хвойных и лиственничных деревьев. Бореальный лес, выражаясь научным языком.

О том, что почва, из которого были взяты образцы, находилась на открытой местности, свидетельствовали обнаруженные в ней изотопы алюминия и бериллия, которые образуются только под воздействием космических и солнечных лучей.

О своих находках ученые почему-то рассказали лишь в нынешнем году в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS March 30, 2021). На журнал ссылается портал EurekAlert, который сообщает о дальнейших исследовательских планах – поискать в доставшихся образцах жучков, мух и прочих насекомых.

А пока ученые пугают теплым будущим – очень теплым и скорым. И перспективой остаться не только без льда Гренландии. А вообще без всего. Если «стекут» еще и Арктика с Антарктикой, то уровень мирового океана поднимется аж на 70 метров. Многих затопит.

Как будет выглядеть наша залитая водой планета? Это недавно изобразил National Geographic, создав серию "послепотопных карт". С ними знакомит наш материал.

Европа после потопа: белой линией обозначены нынешние границы суши. Голубым тоном отмечены площади, которые будут залиты водой, согласно прогнозам климатологов.

