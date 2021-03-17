«Писк сезона»: люди рассылают друг другу ролики, звук которых одни отчетливо слышат, а другие не слышат совсем

Молодые, как утверждается, этот звук прекрасно слышат. Фото: Евгения ГУСЕВА

Развлечение, набравшее неимоверную популярность, в соцсетях – особенно в TikTok, похоже, спровоцировал некто metzie72. Он обнародовал ролик с колонкой, предложив послушать звук, который та издавала. Из комментария следовало, что его – этот звук – услышат лишь люди, моложе 25 лет. Так примерно и происходило - магическим, казалось бы, образом.

Пост, с которого, похоже, началось сетевое развлечение.

Пользователи TikTok творчески развили идею. Они стали «заводить» тот же самый звук представителям разных поколений – от мала до велика, что называется, снимать их реакцию на видео, а потом обмениваться полученными результатами, попутно предлагая прислушаться и самим получателям.

В игру «слышишь-не слышишь» вовлечены уже миллионы. Розыгрыш? Обман слуха? Аудио галлюцинации? Отнюдь. Феномен и в самом деле существует: молодые слышат, а кто постарше – нет. Проверил на дочке – ей 14 лет. Девочку аж закорежило. Такой противный был звук – тонкий-тонкий писк, как она сообщила. Противней, чем гвоздем по стеклу. А я – мне уже за 50 – ничего не услышал.

Разгадка феномена – в особенностях восприятия человеческих ушей. С возрастом диапазон различаемых ими частот сужается. Как правило, чем старше человек, тем хуже он воспринимает высокие частоты. А тот звук – из «игры» - очень высокий: порядка 17 тысяч Герц (17 тысяч колебаний в секунду). Редкий слушатель, из числа тех, кому за 25, такое различит.

Хорошая аудиотехника, кстати, воспроизводит звуки в диапазоне от 20 до 20 тысяч Герц (Гц) – от глубоких басов до «молодежного» писка. С запасом. Для взыскательных любителей музыки.

Реакция у людей самая разная, зависит от возраста.

В интернете есть тесты для проверки слуха. Я воспользовался одним из самых популярных - тем, который выложил некто ShockAndRock. Прослушал ролик, воспроизводящий звук всё нарастающей частоты. На экране его сопровождали числа, соответствующие значению этой частоты. Диапазон - как раз от 20 до 20 тысяч Герц.

Я перестал слышать «воспроизведение» на частоте 12397Гц, дочка - на частоте 17620 Гц. Не мудрено, что она слышала тот звук – из «игры». А я не слышал. Стар, однако. Вот и вся магия. Точнее физиология.