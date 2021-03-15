Не могут рисковать жизнями людей: Европейские страны отказываются от вакцины AstraZeneca

Cтраны одна за другой отказываются от вакцины AstraZeneca. Фото: REUTERS

Германия, Нидерланды, Индонезия, Дания, Норвегия, Исландия, Болгария, Ирландия и Таиланд приостановили вакцинацию своих граждан вакциной AstraZeneca. Австрия, Эстония, Латвия, Люксембург и Литва отказались от использования конкретной партии этой вакцины. Во Франции введен суточный мораторий на ее использование.

Все, казалось бы, началось с неприятной статистики, поступившей из ряда стран в эти выходные, согласно которой применение антиковидной вакцины AstraZeneca провоцирует образование тромбов. И именно по этой причине, до получения результатов профильных исследований, ряд стран мира приостанавливает применение вакцины совместного шведско-британского производства.

На деле же все началось гораздо раньше. Канцлер ФРГ Ангела Меркель еще в конце февраля заявила, что «существует проблема принятия [населением] вакцины AstraZeneca». В Бельгии эту вакцину вообще пренебрежительно назвали «вакциной Aldi» по аналогии с сетью дешевых супермаркетов: слишком слабые результаты она показывала, да еще и приводила к самым разным побочным эффектам.

Слова Меркель прозвучали в тот момент, когда правительства не только европейских, но и ряда других государств мира, сертифицировавших и закупивших в немалых объемах вакцину AstraZeneca, осознали, что ее качество поставило под угрозу кампанию вакцинации.

Результаты испытаний, представленные AstraZeneca, с самого начала не очень убедили правительства ФРГ, Франции, Италии и Бельгии. И эту вакцину там не одобрили для применения среди пожилых людей.

Президент Франции Эммануэль Макрон тогда прямо заявил, что для пожилых эта вакцина является «почти неэффективной». Но руководство Евросоюза надавило и на главу Пятой республики. Сама руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой Augsburger Allgemeine сказала, что «не задумываясь, вакцинируется AstraZeneca точно так же, как Moderna или Pfizer».

Вакцинация препаратом AstraZeneca во Франции. Фото: REUTERS

Спустя пару недель, уже заказав 1,1 млн. доз, Макрон признал: «Настоящая проблема AstraZeneca заключается в том, что она не работает так, как мы ожидали».

Всего страны ЕС закупили у AstraZenca 7,3 млн. вакцин от коронавируса. И вот теперь от нее отказываются.

Глава немецкого минздрава Йенс Шпан заявил, что в ФРГ временно отказываются от применения как первой, так и второй дозы вакцины AstraZeneca.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает часы: «Было принято решение приостановить использование этой вакцины в качестве меры предосторожности, в надежде, что мы сможем возобновить ее применение быстро. Мы ожидаем рекомендаций европейских регуляторов во вторник после полудня».

«Мы не можем допускать каких-либо сомнений. Мы должны убедить, что все в порядке. Поэтому лучше сделаем паузу», - попытался успокоить сограждан министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге.

Его датский коллега Магнус Хойнике пояснил, что временный отказ от использования вакцины AstraZeneca является мерой предосторожности, но все происходящее с ней «требует тщательного расследования».

Помощник министра здравоохранения Исландии Кьяртан Ньялссон в панике: «Нас беспокоит отсутствие данных».

В Норвегии отчитываются о побочных эффектах после применения AstraZeneca. В государственном агентстве по лекарственным средствам сообщили, что получили «еще три сообщения о тяжелых случаях образования тромбов или кровоизлияний в мозг у молодых людей».

В самой AstraZreneca ничего не отвергают, но заверяют, что повышенного риска образования тромбов после применения вакцины нет. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отделываются сообщениями, что проверяют информацию, поступающую туда из разных стран. В Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) также проводят проверку.

Однозначно, что ни ВОЗ, ни EMA не сделают главного вывода: о том, что в Евросоюзе банально политизировали вопрос жизни и смерти европейцев, надеясь покрыть дефицит вакцин за счет американских производителей. Но президент США Джо Байден союзникам показал шиш, заявив, что на экспорт не уйдет ни одна доза, пока не будет закончена прививочная кампания в самой Америке. А в Новом свете ее планируют закончить к началу июля. Покупать вакцины российского производства в Евросоюзе не хотели до вчерашнего дня…

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