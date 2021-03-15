«Биткоин должен умереть»: Власти Индии приравняли криптовалюты к наркотикам

Капитализация биткоина уже составляет около триллиона долларов. Фото: REUTERS

Прецедент, которого ждали многие эксперты. Правительство Индии разработало законопроект, который должен запретить в стране криптовалюты. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters. Если все подтвердится, Индия станет первой страной в мире, которая фактически приравняла криптовалюты к наркотикам. Там будет запрещено покупать, продавать и хранить биткоин и ему подобные цифровые активы. А у пользователей будет всего шесть месяцев, чтобы избавиться от любых принадлежащих им криптовалют. Иначе - штраф (а может, и тюрьма). «Комсомолка» разбиралась, что все это значит.

СЛУХИ ПОРОДИЛИ ОБВАЛ НА КРИПТОРЫНКЕ

Капитализация главной криптовалюты - биткоина - сейчас составляет около триллиона долларов. Именно столько стоят все бит-«монеты» (coin в переводе с английского), которые существуют в мире. А если суммировать все криптовалюты, то общая капитализация этого рынка составит $1,5 трлн. Для сравнения, это ВВП экономики России, то есть сумма всех произведенных в нашей стране товаров и услуг. Это чтобы вы понимали, что криптовалюты - это больше не игрушка для компьютерных гиков, а огромный рынок, где крутятся сумасшедшие деньги.

Так вот, после выхода новости об инициативе индийского правительства, стоимость биткоина упала сразу на 7% - до $56 тыс. Вниз полетели и котировки других криптовалют, в частности второй по популярности - эфира (Ethereum). Хотя еще на прошлой неделе биткоин тестировал очередные максимальные значения - выше $60 тыс. А всего за год (с прошлого марта) он вырос в баснословные 12 раз. Естественно, это привлекло на крипторынок многих инвесторов. В той же Индии счета на криптобиржах держат около 8 миллионов местных жителей. И панические распродажи с их стороны могут спровоцировать дальнейший обвал.

НИКАКОГО РЕГУЛЯТОРА, НИКАКОГО КОНТРОЛЯ, НИКАКОЙ ЗАЩИТЫ

Отличительная особенность биткоина и прочих крипто-активов - это полная неподконтрольность каким-либо властям. Ни один центробанк в мире не может повлиять на то, что происходит на этом рынке. Кто-то видит в этом плюс (мол, нет никакого надсмотрщика в виде государства). А кто-то - минус (ведь доказать свою правоту в случае проблем невозможно, системы страхования вкладов там нет).

- Разворот на этом рынке произойдет после того, как регуляторы всех стран объявят реальный крестовый поход против этого страшного «зверя», обвинив его в том, что это - главная «стиральная машинка» современности. И смогут предложить, по их мнению, достойную альтернативу - системные цифровые валюты, - считает Евгений Коган, инвестбанкир, профессор Высшей школы экономики.

Отличительная особенность биткоина и прочих крипто-активов - это полная неподконтрольность каким-либо властям. Фото: REUTERS

Возможность запрета криптовалют власти многих стран обсуждают давно. Даже ЦБ недавно заявил, что планирует создать «цифровой рубль». Но до реальных действий дело так и не дошло. Государственные машины в большинстве стран слишком неповоротливы. Сначала биткоин не воспринимали всерьез, а потом криптовалюты стали убежищем для неофициальных доходов. В то время как офшоры по всему миру загоняют в угол и обязывают раскрывать реальных владельцев денег, в мире блокчейна до сих пор царит анархия и бесконтрольность. И раз никто не хочет их прижать к ногтю, значит это кому-то выгодно, делают вывод многие эксперты.

КАКАЯ ЖЕ СИТУАЦИЯ В РОССИИ?

В нашей стране криптовалюты, по сути, уже запретили. Закон об этом был подписан президентом в прошлом году. Продавать и покупать их на территории страны нельзя. Как и расплачиваться ими в магазинах. При этом владеть биткоинами, если они куплены на зарубежной площадке, можно.

В ближайшее время, власти планируют принять еще один законопроект. Он уже прошел первое чтение в Госдуме. По нему криптовалюты признаются имуществом и за них нужно будет платить подоходный налог. Граждане обязаны будут сообщать обо всех операциях с криптовалютами, если сумма за год в пересчете на рубли превысит 600 тысяч рублей (это будет имущественным налоговым вычетом). Если доходы будут выше, с превышения придется заплатить подоходный налог - 13%. Первые платежи в пользу государства нужно будет перевести не позднее конца апреля 2022 года (за текущий 2021-й).

Майнинговая ферма в Братске, Иркутская область. Фото: REUTERS

Если крипто-инвестор не предоставит сведения об имеющихся у него криптовалютах, то ему грозит штраф в 50 тысяч рублей, или в «10% от наибольшей из двух сумму (поступления или списания) в рублевом эквиваленте», говорится в тексте законопроекта. Как именно налоговые органы будут проверять наличие у человека тех или иных криптовалют, пока загадка. Вряд ли зарубежные криптобиржи (да и российские - тоже) будут предоставлять сведения российским налоговикам. Но усложнить жизнь желающим заработать на цифровых активах власти точно смогут.

ИТОГО

Что же будет с биткоином?

Однозначно ответить на этот вопрос невозможно. С одной стороны, консервативные инвесторы давно пророчат смерть этой странной формации, за которой не стоит никакой реальной стоимости. Мол, за акциями и облигациями стоят реальные компании, а за реальными валютами (вроде доллара или евро) - крупные экономики, производящие множество товаров и услуг. Ни того, ни другого у биткоина и других криптовалют нет.

С другой стороны, система блокчейна действует уже больше 10 лет. Создана огромная инфраструктура, в которой заняты миллионы людей. Есть биржи, обменники, специальные приложения, упрощающие работу самой системы и пользователей. Это самоподдерживающийся организм, который в некоторых случаях может оказаться посильнее государственной машины. Поэтому, даже если страны начнут серьезный накат на криптовалюты, биткоин вряд ли умрет. Потеряет часть стоимости, но не умрет.

Если бы власти хотели задушить крипторынок, это надо было делать в зародыше. Сейчас это физически невозможно. Система распределена по всему миру. То есть, остановить ее одним махом не получится. У онлайн-систем больше нет границ. Тем не менее, навести определенный порядок на этом рынке, наверное, можно. И даже нужно. Было бы желание.

КСТАТИ

Как вложить деньги в биткоин и другие криптовалюты

По сути, есть лишь два способа для этого. И каждый из них связан с высокими комиссиями и риском.

1. Купить на криптобирже

Крупнейшие мировые площадки - Binance, Bitfinex и Exmo. Хотя есть и множество других. Чтобы купить валюту, нужно создать онлайн-аккаунт на одной из этих бирж и перевести на него деньги. Тем не менее за ввод средств биржи берут приличную комиссию. Она достигает 5%.

Кроме того, действует конвертация. Если делать перевод с рублевого счета, то стоимость операции может составить 10 - 15%. То есть вложили 1000 рублей, а получили биткоинов на 850 рублей. И наконец, главный риск покупки и хранения криптовалют на бирже - опасность, что хакеры взломают ее и похитят деньги всех клиентов. Таких прецедентов десятки. Хотя крупные биржи убеждают, что уже повысили безопасность своих сервисов.

2. Обменять в обменнике

В криптовалютном мире действует множество обменных сервисов. С их помощью можно купить и продать цифровые монеты. По сути, это продажа из рук в руки. Кто-то размещает объявление о продаже биткоинов, а вы можете выбрать того продавца, у которого более выгодная цена. Деньги можно перевести с банковской карты, многих электронных платежных систем (например, PayPal) или даже за наличные.

Риск здесь в том, что очень сложно понять, реальный это обменник или за ним скрывается мошенник. Правило такое: сначала вы переводите свои деньги и лишь после этого продавец переводит вам биткоины. Из-за сложности транзакций они окажутся на вашем криптокошельке только через пару часов. Если отправите крупную сумму, эти часы окажутся самыми долгими в вашей жизни.

P.S. Хранить биткоины можно как в онлайн-виде в личном аккаунте на бирже (но тогда есть риск потерять их из-за атаки хакеров), так и в «холодном» виде, то есть на жестком диске в своем компьютере. Многие предпочитают именно последний вариант. Мол, так надежнее. Но здесь есть физический риск. Можно ненароком либо повредить диск (например, уронив компьютер или залив водой), либо потерять его. На днях американский журналист Алекс Джонс поделился, что в свое время потерял ноутбук, на котором было 10 тысяч биткоинов. Сейчас они стоят больше $500 млн.