В России пройдет Форум Счастья-2021

Форум Счастья-2021 пройдет с 19 по 20 марта. Фото предоставлено организаторами Форума.

Во всем мире 20 марта отмечают Международный День счастья. Праздник, учрежденный ООН, объединяет людей из разных стран, помогая им ответить на самый главный вопрос: что нужно сделать, чтобы наша жизнь стала лучше? С 2018 года этот день отмечают и в России. Уже четыре года в нашей стране проводится Форум Счастья. В этом году он пройдет с 19 по 20 марта одновременно в онлайн- и в офлайн-форматах.

На Форуме Счастья-2021 выступят около 200 уникальных спикеров: ученые и предприниматели, тренеры и коучи, общественные лидеры и деятели культуры. Среди них – представители известных компаний, лидеры общественного мнения, психологи, писатели, журналисты. Главная цель форума - объединить лучшие практики, которые вдохновляют людей быть счастливыми на личном, общественном и корпоративном уровне, и поменять отношение к счастью и благополучию в России.

- Наша мечта – чтобы Россия попала в ТОП-10 стран мира по уровню счастья, - рассказали «КП» организаторы форума, команда проекта Культура Счастья. - Для этого необходимо создать среду, в которой люди чувствовали бы себя счастливыми. Сейчас, по состоянию на 2020 год, в рейтинге самых счастливых стран мира World Happiness Report Россия находится только на 73-м месте. Форум Счастья-2021 – это пространство эксперимента, возможности попробовать новое, запланировать важные события и изменения в новом году, наполнить жизнь радостью и счастьем. На Форуме мы создаём образовательное пространство, которое поддерживает каждого участника в его стремлении прожить следующий год с более высоким уровнем счастья.

Откроет Форум человек, который абсолютно у всех россиян ассоциируется с положительными эмоциями – телеведущий Николай Дроздов. В программе запланированы панельные дискуссии, выступления в стиле TEDx, мастерские, бизнес-игры и playback-театр. Перед участниками выступят амбассадоры Культуры Счастья, среди которых - соучредитель Благотворительного фонда «Друзья» Гор Нахапетян, основатель и директор представительства Международного Эриксоновского Университета коучинга в России и странах СНГ Анна Лебедева, директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Ребковец, главный редактор «Грамота.ру» Владимир Пахомов, певица Сати Казанова, PR директор компании Утконос Мария Ерунова и многие другие.

Откроет Форум человек, который абсолютно у всех россиян ассоциируется с положительными эмоциями – телеведущий Николай Дроздов. Фото предоставлено организаторами Форума.

В рамках Форума 19 марта также пройдет IV HappyWork Forum для профессиональных HR и руководителей. Его участники обсудят современные технологиям по созданию среды счастья в компаниях и ее влияние на благополучие персонала. В числе спикеров HappyWork Forum – CEO Глобальный договор ООН Марина Вашукова, глава фонда Росатома Евгений Кузнецов, основатель проекта «Ешь деревенское», участник списка Forbes «30 до 30» Илья Елпанов, основатель Генотек Артем Елмуратов, HRD компании «Спортмастер» Анна Сиднякова, директор по персоналу компании «Юнилевер» Татьяна Сорокина и другие.

Форум счастья впервые прошел в России в 2018 году в Технопарке Сколково по инициативе команды проекта Культура Счастья, лидером которой стал Андрей Вебер. Первый Форум собрал более 1200 участников. Уже в следующем 2019 году он охватил более 50 городов России, к нему присоединилось в полтора раза больше участников – 1800 человек. В 2020 году в связи с пандемией коронавируса мероприятие перешло в онлайн-формат, что позволило существенно расширить его аудиторию. Онлайн-трансляцию Форума счастья посмотрели более 20 тысяч уникальных участников из 51 страны мира. В декабре 2020 года форум стал призером всероссийского конкурса «Доброволец России – 2020».

- Мы живём в этом мире не одни, нас окружают близкие люди, соседи, коллеги, друзья, просто знакомые. Исследования показали, что каждая коммуникация со счастливым человеком делает нас счастливее на 9%. А каждое общение с несчастным - несчастнее на 7%, - отмечают участники проекта. - Цель команды Культура Счастья – популяризировать этот день и сделать 20 марта по-настоящему национальным праздником, весенним «Новым Годом», где можно изучить и лучше понять самого себя, наполниться новыми знаниями и знакомствами на год вперед, повысить свой личный уровень счастья.