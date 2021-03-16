Европейские страны приостанавливают вакцинацию прививкой от AstraZeneca - насколько опасен этот препарат

Во время вакцинации препаратом Astrazeneca в Кёльне, Германия. Фото: EAST NEWS

В понедельник, 15 марта, ряд европейских стран объявили о приостановке вакцинации от коронавируса прививкой шведской-британской фармкомпании AstraZeneca, разработанной совместно с Оксфордским университетом (известна также как «оксфордская» вакцина). Власти сослались на необходимость изучить опасные нарушения здоровья, которые отмечены у нескольких десятков пациентов. Речь идет о возникновении тромбов в кровеносных сосудах, что может привести к летальному исходу. Увы, в некоторых случаях избежать его не удалось - так, 7 марта погибла вакцинированная санитарка в Австрии.

По времени тромбозы совпадают с периодом после вакцинации. Как говорят врачи, «после» еще не означает «вследствие». Но, поскольку есть вероятность причинно-следственной связи между уколами препарата от AstraZeneca и опасными осложнениями, безусловно, нужно тщательно провести разбирательства. До объявления их итогов и приостановлена вакцинация в Германии, Италии, Испании, Франции и других государствах, закупивших оксфордскую прививку.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ

Представители AstraZeneca уверяют, что уже провели необходимое расследование. Оно показало, что у привитых нет повышенного риска образования тромбов - по сравнению с тем, как часто встречается такая проблема у людей в целом, без всякой вакцинации. «Анализ наших данных по безопасности более чем 10 миллионов медицинских записей не продемонстрировал никаких доказательств повышения риска тромбоэмболии легочной артерии или тромбоза глубоких вен, связанного с вакциной COVID-19 AstraZeneca», - заявляет компания (пресс-релиз есть в распоряжении редакции).

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) 11 марта так же выпустило сообщение, что «преимущества применения вакцины, разработанной компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, в настоящее время перевешивают риски». А количество случаев тромбообразования не превышает обычный уровень.

Упаковка вакцины Astrazeneca, от которой в понедельник временно отказались в ряде стран мира. Фото: EAST NEWS

В то же время в понедельник, 15 марта, стало известно, что во второй половине дня 16 марта ожидается новое заявления ЕМА по поводу последствий применения оксфордской вакцины и ее безопасности.

МНЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТОВ

У пациентов с тромбами, обнаруженными после вакцинации, есть общая черта: тромбоцитопения, то есть снижение количества клеток крови тромбоцитов, отмечает на своей странице в соцсетях врач, фармаколог, эксперт по безопасности пациентов и персонализированной медицине, доцент норвежского университета OsloMet Юрий Киселев.

- Тромбоцитопения - давно известное редкое осложнение вакцинации (не только после антиковидных прививок!), - рассказал «КП» биоинженер, эксперт по разработке фармацевтических препаратов Александр Кудрявцев. - Подробно ее описал, в частности, канадский гематолог Джон Келтон (Kelton, 1981). Но надо отметить, что тромбоцитопения вовсе не обязательно приводит к летальному исходу.

И точно так же не обязательно, что образование тромбов вызвано самой вакцинацией, подчеркивает Юрий Киселев.

- Причиной для беспокойства (властей и регуляторных органов. - Ред.) послужили случаи спонтанных тромбозов и, реже, кровотечений у привитых. Отмечается ряд общих черт: преимущественно молодой возраст, низкое количество тромбоцитов, дебют заболевания в первые 14 дней после введения вакцины. Надо сказать, что в принципе частота подобных спонтанных тромбозов (то есть у людей в среднем. - Ред.) достаточно велика. Так что совершенно не факт, что эти эпизоды наступили именно по причине введения вакцины, а не совпали хронологически случайным образом, - считает эксперт.

Молекулярный биолог, автор книги «Вирус, который сломал планету. Почему SARS-CoV-2 такой особенный и что нам с ним делать» Ирина Якутенко тоже считает, что у привитых вакциной AstraZeneca, скорее всего, не найдут повышенных рисков тромбообразования.

- Цифры (статистики. - Ред.) говорят нам одно: вакцинированные умирают от тромботических осложнений так же часто, как невакцинированные – то есть связи между прививкой и смертью нет, - пишет Якутенко на своей странице в соцсетях. «Разумеется, необходимо продолжать собирать данные и смотреть, как ситуация будет развиваться дальше. Но пока никакой настораживающей статистики по сосудистым патологиям, возникшим вследствие (а не просто после!) прививок, нет», - добавляет специалист.

Представители AstraZeneca уверяют, что уже провели необходимое расследование по тревожным случаям. Фото: REUTERS

ВОПРОС-РЕБРОМ

А как же «Спутник V»?

«Вакцина от компании AstraZeneca принципиально похожа на «Спутник», только в качестве носителя в ней используется аденовирус шимпанзе», - напоминает фармаколог Юрий Киселев. Однако про «Спутник» и другие вакцины такого рода (американская от от Johnson & Johnson, китайская от CanSino Biological и др.) официальных сообщений о тромботических осложнениях не поступало ни из одной страны применения, подчеркивает эксперт.

В то же время стоит иметь в виду: чем больше будет количество вакцинированных той или иной прививкой, тем чаще мы будем узнавать о редких осложнениях, рассказал в эфире программы «Передача данных» на радио «КП» кандидат медицинских наук, эксперт по разработке, исследованиям и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков. У любого лекарственного препарата, включая вакцины, возможны осложнения, в том числе опасные. Откройте хоть инструкцию к аспирину! Однако, если польза превышает риск, средство разрешают для массового применения. Для сравнения: оксфордской прививкой вакцинированы уже более 20 млн человек, в то время как «Спутником» по последним данным около 7 млн во всем мире.

ВМЕСТО ВЫВОДА

- Самое неприятное во всей этой истории то, что даже если по итогам исследований будет установлено, что никакой связи между вакцинированием и сосудистыми патологиями нет, в головах людей останется ощущение, что вакцина (любая прививка от коронавируса. - Ред.) плохая и прививаться опасно, - сетует молекулярный биолог Ирина Якутенко.

«Даже если тромбозы действительно являются побочным эффектом вакцины AstraZeneca, то их зарегистрированная на сегодня частота чрезвычайно низка. И риск умереть от них многократно ниже риска умереть от ковида», - подчеркивает врач, фармаколог, эксперт по безопасности пациентов и персонализированной медицине, доцент норвежского университета OsloMet Юрий Киселев.