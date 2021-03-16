«Никакого фотошопа»: Анфиса Чехова оправдалась за «толстое» фото

Анфиса объяснила, почему на некоторых снимках она выглядит пышнее, чем обычно. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА.

Анфиса Чехова в Инстаграме провела для подписчиков мастер-класс по искусству фотографии: телеведущая рассказала, как нужно правильно позировать, чтобы всегда удачно получаться на снимках. Причем в качестве наглядного примера 43-летняя Чехова использовала собственные фото. Анфиса опубликовала коллаж, составленный из двух кадров. На одном она позирует вместе с актером Станиславом Садальским. Снимок появился в Инстагарме артиста пару дней назад и сразу же вызвал у поклонников телеведущей искреннее изумление. Они решили, что Анфиса на нем выглядит гораздо толще, чем обычно – ведь на фото, которые она публикует на своей страничке, ее фигура выглядит как тростинка!

Подписчики немедленно обвинили инстадиву в использовании фотошопа и в том, что она намеренно ретуширует свои снимки перед публикацией. А в качестве доказательства сделали коллаж, добавив второй снимок. На нем Чехова стоит в той же позе и в том же наряде, но выглядит гораздо стройнее.

Анфиса опубликовала коллаж, составленный из двух кадров. На одном она позирует вместе с актером Станиславом Садальским и выглядит толще, чем обычно.

Чтобы ответить на критику, Анфиса не поленилась и записала видеообращение, в котором объяснила, почему она на двух идентичных фото выглядит совершенно по-разному.

- Видео специально для тех 500 человек, которые мне прислали в директ этот обличительный коллаж... Я ни в коем случае не оправдываюсь. Я хочу остановить этот безумный коллажный спам и заодно объяснить всем, кто не в курсе, насколько обманчивы бывают фотографии, - написала Анфиса Чехова в сториз.

По словам телеведущей, все дело – в правильно подобранном угле обзора, с которого ведется съемка. Она пояснила, что ракурс и поза в фотографии решают все. Человек на фото будет смотреться значительно стройнее, если снять его немного сверху, но тогда его ноги визуально станут короче. Если же кадр сделать снизу, этот ракурс их удлинит, но и покажет второй подбородок, даже если в жизни его и нет. Анфиса так же посоветовала подписчикам никогда не вставать с краю и не выходить вперед на групповых фото – как это случилось с ней, когда она позировала рядом с Садальским.

Напомним, Станислав Садальский сфотографировался в обнимку с Анфисой Чеховой и певцом Юрой Шатуновым во время записи программы «Привет, Андрей!». На съемку телеведущая пришла в ярко-красном платье-халате, подчеркнувшем ее пышные бедра и отнюдь не тонкую талию. «Ого… Анфису Чехову даже не узнала… На своих фотках она килограммов на 15 меньше», «Тучная дама в красном», «Это правда Анфиса? Она же вроде такая худенькая в Инстаграме», - недоумевали фолловеры в комментариях.

Когда Садальский опубликовал это фото, поклонники удивились: на собственных снимках телеведущая выглядит гораздо стройнее. Фото: Инстаграм.

Телеведущая рассказывала, что за свою жизнь перепробовала множество диет. Анфиса всегда страдала от лишнего веса, одно время она весила почти 90 килограммов. Упражнения вместе с правильно подобранным пищевым рационом позволили ей сбросить 25 килограммов. По ее словам, помогло то, что она исключила из своего рациона три продукта. Оказалось, именно они мешали ей стать стройной.

- Я не решала начать худеть, - рассказывала телеведущая. - Просто похудела, когда начала активно прорабатывать свою психологию. Отказалась от мяса, дрожжей и сахара в целях оздоровления и занялась йогой.

Анфиса считает, что сейчас, в 43 года, она выглядит гораздо лучше, чем в свои 20 лет. Причина проста: она смогла полюбить и принять себя такой, какая она есть.

- И речь сейчас не о похудении, ведь я не напрягалась и не ложилась костьми, чтобы сбросить лишние килограммы. Все мои преображения были естественными, без ножа хирурга, советов диетолога, применения силы воли и вообще без какого-либо насилия над собой! Что я хорошо усвоила к своим почти 43 годам, что себя нужно любить, а не насиловать, - призналась как-то телеведущая в Инстаграме.