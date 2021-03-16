Французского чиновника оштрафовали за волчий хвост

Согласно букве приговора, чиновника оштрафовали за хранение, транспортировку и передачу части охраняемого вида Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главу французского департамента Верхние Альпы Жан-Мари Бернара обязали выплатить штраф в размере €10 тысяч за то, что он подарил одной из подчиненных в день ее увольнения волчий хвост.

- Волк, которому принадлежал хвост, является очень редким видом, он занесен в Красную книгу, поэтому делать такое подношение, даже, как говорит Бернар, в качестве в поддержку защитников природы, я считаю кощунством, - поделилась своим мнением зоозащитница Екатерина Бутерон. – В нашей ассоциации очень довольны результатом судебных слушаний.

Согласно букве приговора, чиновника оштрафовали за хранение, транспортировку и передачу части охраняемого вида.

Сам же Бернар говорит, что никого обижать он не планировал. Он думал, что все поймут и оценят его подарок с намеком: в Верхних Альпах, являющихся сельскохозяйственным регионам, волки доставляют немало проблем крестьянам, нападая на их коров и овец.

- Считаю немного оскорбительным, что меня осуждают за действия, которых я не совершал, - говорит Бернар. – Мне казалось, что так у меня получится обратить внимание на проблему бесконтрольного размножения и отстрела волков в регионе.

Также он добавил, что сожалеет о приговоре, который, по его словам, был вынесен под давлением экозащитников, которые «оторваны от реальных проблем сельской местности».

Он намерен выплатить штраф и продолжить заниматься проблемой скотоводов, а не охотой на волков.