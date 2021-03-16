Меган Маркл нацелилась на президентское кресло

Меган Маркл всерьез задумалась о возможности побороться за место главы Белого дома
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Издание PageSix утверждает, что Меган Маркл всерьез задумалась о возможности побороться за место главы Белого дома и теперь усиленно налаживает связи с представителями Демократической партии США.
Среди ее достижений – организация команд по сбору средств и помощь в проведении кампаний в поддержку администрации Джо Байдена.
«Среди интернационалистов и в Демократической партии ходят разговоры о политических амбициях Меган и ее потенциальных покровителях», – пишет издание со ссылкой на высокопоставленный анонимный источник из Лондона, имеющий связи с Вашингтоном.
Политологи предполагают, что герцогиня Сассекская планирует баллотироваться на пост президента США в 2024 году, но только в том случае, если Джо Байден не заявит о своем желании остаться на второй срок, что достаточно маловероятно, поскольку нынешнему главе Белого дома к тому времени исполнится 82 года.
Об амбициозных планах жены принца Гарри заявлял ее биограф и друг Омид Скоби:
– Меган – воплощение американской мечты. Однажды мы можем увидеть, как Меган станет президентом.
Журнал Magazine, комментируя столь непродолжительное пребывание Меган Маркл в Великобритании, со ссылкой на неизвестного друга герцогини ранее писал, что желание супруги принца Гарри в будущем заняться политикой стало причиной сохранения американского гражданства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
История Меган Маркл: Как жена принца Гарри осознала себя «цветной женщиной» и стала везде видеть расизм
Американская актриса давно говорит, что в Британии ей постоянно намекают на происхождение (подробности).