Меган Маркл нацелилась на президентское кресло

Меган Маркл всерьез задумалась о возможности побороться за место главы Белого дома Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Издание PageSix утверждает, что Меган Маркл всерьез задумалась о возможности побороться за место главы Белого дома и теперь усиленно налаживает связи с представителями Демократической партии США.

Среди ее достижений – организация команд по сбору средств и помощь в проведении кампаний в поддержку администрации Джо Байдена.

«Среди интернационалистов и в Демократической партии ходят разговоры о политических амбициях Меган и ее потенциальных покровителях», – пишет издание со ссылкой на высокопоставленный анонимный источник из Лондона, имеющий связи с Вашингтоном.

Политологи предполагают, что герцогиня Сассекская планирует баллотироваться на пост президента США в 2024 году, но только в том случае, если Джо Байден не заявит о своем желании остаться на второй срок, что достаточно маловероятно, поскольку нынешнему главе Белого дома к тому времени исполнится 82 года.

Об амбициозных планах жены принца Гарри заявлял ее биограф и друг Омид Скоби:

– Меган – воплощение американской мечты. Однажды мы можем увидеть, как Меган станет президентом.

Журнал Magazine, комментируя столь непродолжительное пребывание Меган Маркл в Великобритании, со ссылкой на неизвестного друга герцогини ранее писал, что желание супруги принца Гарри в будущем заняться политикой стало причиной сохранения американского гражданства.

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