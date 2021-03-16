"Не более трех тысяч человек в сутки": в Израиле возобновляется авиасообщение со всеми странами

Тель-авивский международный аэропорт был закрыт с конца января до середины февраля Фото: REUTERS

Правительство Израиля приняло решение о полном возобновлении авиасообщения – прямые рейсы из страны будут осуществляться без ограничений. Также снимается запрет на прием прямых рейсов из-за границы.

В то же время квота на число прибывающих в Израиль пока сохраняется на уровне трех тысяч человек в сутки, в силе остаются правила социального дистанцирования и проведение тестов на коронавирус в аэропорту.

Помимо этого в Министерстве транспорта заявили, что оставляют за собой право по соображениям эпидемиологической безопасности отменять любые рейсы.

Накануне Высший суд справедливости (БАГАЦ) обязал власти страны подготовить информацию об израильтянах, желающих вернуться домой из-за границы.

Тель-авивский международный аэропорт имени Бен-Гуриона с целью предотвращения завоза в страну новых штаммов коронавируса был закрыт с конца января до середины февраля. Позже правительство одобрило прибытие в страну не более двух тысяч человек в сутки.

Напомним, Израиль является мировым лидером по темпу вакцинации. К настоящему моменту прививку от коронавируса получило порядка 63% взрослого населения страны.

Израильскому правительству удалось обеспечить практически 100%-ный запас обеих доз препарата для всего населения. СМИ не раз высказывали предположения, что такой успех обеспечен, не в последней степени, благодаря работе.израильской разведки.

Также Израиль трижды вводил строгий карантин, условия которого были одними из самых жестких в мире. Среди ограничительных мер было и "герметичное" закрытие страны от внешнего мира.

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