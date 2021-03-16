Фонд «Доброделы» запустил проект «Забота»

Первые такие наборы - а их было 300 - уже доставлены в Городскую Покровскую больницу

В Санкт-Петербурге Фонд «Доброделы» запустил еще один благотворительный проект «Забота», в рамках которого люди, оказавшиеся на больничной койке совершенно внезапно, могли получить предметы первой необходимости - зубную щетку и пасту, маленькое мыло, туалетную бумагу, расческу. Первые такие наборы - а их было 300 - уже доставлены в Городскую Покровскую больницу. Именно с этого медучреждения и стартовала новая миссия «Доброделов».

- В Городскую Покровскую больницу поступает очень много одиноких пожилых людей и тех, кого врачи забрали с улицы, - рассказывают волонтеры Фонда. - Среди тех, кто уже получил набор есть, например, 90-летняя женщина, которая попала туда с коронавирусом в январе, а позже у нее обнаружились и другие проблемы со здоровьем.

Сейчас Татьяна Сергеевна, говорят волонтеры, чувствует себя хорошо и ее перевели в отделение сестринского ухода в другой стационар, вручив с собой набор помощи.

- Она живет одна, помогать ей некому, поэтому такой набор стал приятной неожиданностью для нее, - добавляют «Доброделы».

Первые наборы уже доставлены в Городскую Покровскую больницу

Другая пациента - Марина Яковлевна - также поступила в Покровскую больницу с ковидом. Собиралась быстро, поэтому забыла прихватить из дома личные вещи. Ей набор «Забота» также пришелся очень кстати.

По словам организаторов проекта, в жизни бывают разные ситуации, поэтому набор с вещами первой необходимости может пригодиться многим пациентам. В будущем Фонд планирует охватить новые больницы, в том числе детские.

Принято участие в проекте может каждый желающий. Можно самому собрать небольшой набор и передать его в один из пунктов приема фонда или сделать пожертвование на сайте Фонда для закупки новой партии наборов.

И помните: сегодня вы дарите свою «Заботу» кому-то, а завтра Вселенная позаботится о вас.