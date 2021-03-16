На Байкале состоялся хоккейный матч в защиту экологии

Легенды хоккея открыли Год Байкала ударным матчем. Фото: REUTERS

Главным событием стал матч легенд хоккея олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, бывших игроков НХЛ Андрея Коваленкова, Алексея Касатонова, Валерия Каменского и представителей природоохранных структур России. Так организаторы привлекли внимание большой аудитории к вопросам экологии Байкальского региона.

- Все мы хотим, чтобы жизнь была безопасной, здоровье - крепким, реки и озера - чистыми, - сказал руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов, приветствуя участников мероприятия. - Вода - основа жизни, и к Байкалу внимание мирового сообщества приковано не только из-за красоты пейзажей. На примере Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) мы видим, как непросто решать копившиеся десятилетиями проблемы. Сегодня на устранении напряженных экологических точек в Иркутской области сосредоточены силы Минприроды России и правительства.

После матча руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов и национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), глава Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Вячеслав Фетисов подписали соглашение о сотрудничестве.

Цели подписанного документа специально для Радио «Комсомольская правда» озвучил глава ВООП Вячеслав Фетисов.

- Спектр задач большой, - отметил он в программе «Водная среда». - Самое главное - профилактика: образовательная программа для детей и молодежи. Необходимо с малых лет менять отношение к природе.

По словам Фетисова, защита окружающей среды требует дисциплины и всесторонних усилий, но других вариантов нет. Кроме того, документ послужит основой для сотрудничества в области стратегического сохранения водных ресурсов и привлечения большего количества населения для очистки берегов водоемов от мусора.

Советник руководителя Росводресурсов Илья Разбаш рассказал, что особое внимание со стороны правительства РФ и Минприроды уделено Байкалу.

- Развитие экономики во второй половине прошлого века требовало большого использования природных ресурсов, - объяснил Илья Разбаш. - Строительство БЦБК, возведение Ангаро-Енисейского каскада ГЭС. С одной стороны, это было необходимо. С другой - не было правильного расчета, где хранить отходы, как с ними бороться и утилизировать. В итоге мы получили большое негативное наследие. Плюс огромное количество туристов тоже вносят свою лепту, оставляя немало мусора на берегах. Это мы знаем по нашим волонтерским акциям.

Проблема неутилизированных отходов БЦБК - одна из самых насущных в Иркутской области. В этом году регион получил от Росводресурсов более 60 млн рублей на первоочередные работы. Главная задача: предотвратить повышение надшламовых вод, не допустить их попадания в Байкал.

Для этого нужно очистить русла рек Большая и Малая Осиновка, которые расположены ближе всего к картам-накопителям. И реку Солзан, захламленную остатками деревьев и кустарников, топляком, перемешанным с нанесенным гравием.

Что касается образовательной программы для детей и молодежи, то в Росводресурсах есть несколько зарекомендовавших себя мероприятий, которые стабильно пользуются популярностью у россиян.

В экологическом квесте «Вода онлайн», участвуют тысячи людей. Есть программа познавательных водных уроков, во время которых школьникам рассказывают о водных профессиях и ценности водоемов. Регулярно проходят акции по уборке берегов.

- Здоровье водоемов зависит в том числе от чистоты берегов, - подчеркнула пресс-секретарь Росводресурсов Виорика Заяц. - И наша цель, чтобы это понимал каждый человек.