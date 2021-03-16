Геннадий Зюганов: В Крыму был смертельно ранен мой отец. Он завещал мне беречь эту нашу великую землю

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Геннадий Андреевич, сегодня 7-я годовщина воссоединения Крыма с Россией. Я знаю, что ваш папа воевал в Крыму, кровь проливал. И вы всегда были человеком неравнодушным к Крыму. Какие у вас сегодня чувства, мысли?

- Крым – это наша слава, это наша гордость, это наша боль. Это моя личная судьба.

У меня отец в 30 лет был призван в 40-м году в армию. Он были директором сельской школы.

Он начинал войну у бессарабской границы, недалеко от Кишинева, потом дрался за Одессу и сражался отчаянно за Севастополь. И там был смертельно ранен, но после 5 операций выжил.

Его на поле боя спасли два парня – Пивоваров, рабочий из Ростова, и Загорулько, учитель из Канева, с Украины. Он дружил с Загорулько до последних дней.

- А вы когда в Крыму впервые побывали?

- Я с детства ездил в Крым, кланялся этим святым местам. И я с восторгом принимал то, что там - русский дух, наша великая слава и славянское братство. Они всегда сохранялись и укреплялись, несмотря на бандеровщину, ЦРУшные происки.

Мы вместе с Николаем Харитоновым (депутат Госдумы. - А.Г.) в 2007 году ездили в Крым, когда в Феодосии американцы и натовцы уже высадились. Они заранее там базу свою создавали, но мы туда привели 20 тысяч народа, включая жителей и Ростовской области, и Краснодарского края и представителей со всей Украины, - и выдавили этих оккупантов. Вот тогда нам удалось спасти Крым от очередного нашествия.

Потом были события 2014-го, референдум о вхождении в Россию.

А когда Крым, его народ восстал против бандеровщины, я считаю, он проявил не только русский дух и характер, а, прежде всего, интернационализм.

Я благодарю всех, кто носил там оружие. Они его не пустили в бой. По крайней мере, там был большой контингент и украинской армии, но офицеры и солдаты понимали суть нашей дружбы, и понимали, что их хотят столкнуть лбами. Не удалось.

А голосование на референдуме о возвращении в Россию было дружным, энергичным, абсолютно обоснованным и грамотным. И как вся эта свора ни крутилась, ничего не вышло.

- Какие сейчас задачи - перед Крымом, перед Россией, чтобы этот российский полуостров обрёл былую красоту?

- Нам надо продолжать укреплять связи, развивать... Оказывать Крыму разноплановую помощь и поддержку.

Я ещё тогда, в 2014-м, президенту Владимиру Путину сказал: «Давайте начнем с «Артека». Это мировая здравница, в советское время там отдыхали люди со всей планеты, дети радовались, учились». Он согласился.

И мы курируем по сегодня эту стройку. Там 60 объектов отстроили уже, в прошлом году 40 с лишним тысяч детей со всей страны и планеты отдохнули в «Артеке». Так что будем и дальше развивать и укреплять эту жемчужину.

- Как отметите годовщину воссоединения Крыма с Россией?

- Торжественно, отпразднуем от души.

Для Крыма я подготовил и личный подарок. Мне отец завещал и говорил: «Как так, в Севастополе нет памятника Потемкину?» Есть памятник Нахимову, Екатерине, великолепный памятник нашим воинам-освободителям Красной Армии, памятник Ленину. Вот сейчас завершили памятник Потемкину. Его поставим на одной из площадей, он будет встречать все корабли, которые приходят в Севастополь.

Так что - я поздравляю сегодня всех с этой славной годовщиной.

- Спасибо огромное. А то, что некоторые вот на Западе мечтают отнять у нас эту «крымскую весну»… Им какие пожелания в этот день?

- Те, кто это пытается сделать, должны понимать, что они хотят развязать большую войну. Крым и Севастополь имеют возможность защищать себя, и множество раз за свою историю показали это. Там сражалась вся русская, советская наша многонациональная армия. Поэтому, все мерзавцы, которые придут туда с оружием, будут выброшены немедленно.

- Я вас тоже поздравляю с сегодняшней прекрасной годовщиной.

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