У Навального в колонии разгладились мимические морщины

Блогер выложил фотографию с остриженной налысо головой в футболке с надписью "лучший парень" Фото: REUTERS

Пока мы пекли и ели блины в сети появилось сразу два письма от Навального из колонии. В первом он якобы 12 марта (на самом деле гораздо раньше) пишет письмо своей жене Юлии из пересыльного СИЗО "Кольчугино" во Владимирской области. В нем он обращается к супруге, называя ее не то "кошариком", не то "комариком". Записка написана Навальным от руки. Текст письма появился в Instagram Навальной:

"Представляешь, сегодня утром блины на МУЗ-ТВ делал Хабиб (который поет "Ягодка-малинка"). Так он на два яйца положил три столовые ложки сахара. А потом намазал блин слоем шоколада толщиной в палец. Ужас. Очень хочу блинов", — написал блогер.

Примечательно, что это не описание жизни в СИЗО, а скрытая реклама тиктокера Хабиба, который раньше работал в МВД России криминалистом. Видите, Алексей уже по дороге в колонию стал использовать социальные сети для продвижения бывшего капитана полиции в массы.

В комментариях к этому посту Навальная продолжала плести интригу: написала, что ей очень хочется знать, где ее муж. Хотя, как ей этого не знать, если письмо привез адвокат?

На самом деле Юлия сообщила о весточке от мужа из колонии Владимирской области у могилы Бориса Немцова еще 27 февраля. А "Комсомолка" подробно рассказала о колонии, где нашли место Навальному еще раньше - 2 марта.

Да и слухи о том, что блогера Алексея Навального томят во Владимирском СИЗО-3 не подтвердились. Эту интригу адвокаты и родственники Навального поддерживали до 15 марта, пока нахождение "берлинского пациента" не подтвердил 235-й Гарнизонный суд, где завтра рассмотрят очередную жалобу представителя Навального на бездействие следователей. В письме суда указано, что Навальный находится в Исправительной колонии №2 города Покров (Петушинский район Владимирской области).

15 марта на блоге Навального появилось его второе письмо из колонии, где он рассказал, как ему живется в "нашем дружелюбном концлагере". Блогер выложил фотографию с остриженной налысо головой в футболке с надписью "лучший парень".

Снимок он прокомментировал так: "Три вещи не перестают меня удивлять. Звездное небо над нами, категорический императив внутри нас и изумительное ощущение, когда проводишь ладонью по своей свежевыбритой голове".

- В колонии заработало фотоателье или его адвокат имеет право туда ходить со смартфоном? Ну, теперь Навальный точно заработал себе на цугундер, - писали противники блогера в комментариях.

Появление провокационного снимка во ФСИН России отказались комментировать.

Во вторник утром многие присмотрелись к фотографии, и она оказалась довольно странной. На этом снимке у лысого Навального напрочь исчезли мимические морщины. Они разгладились. Нет их ни на щеках, ни на лбу - сравните сами. Может фотошоп? Но зачем? Вряд ли на такое чудо могли сотворить с "берлинским пациентом" 2 недели карантина. Осужденным не доступны спа-процедуры. Скорее всего снимок этот сделан несколько лет назад.

Свой быт Навальный описал без прикрас: "Всем привет из «Сектора усиленного контроля А». Вынужден признать, что российская тюремная система смогла меня удивить. Не представлял, что можно устроить настоящий концлагерь в 100 км от Москвы. Никакого насилия и даже намека на него я пока не видел, хотя по напряженным поза осужденных, стоящим навытяжку и боящимся лишний раз повернуть голову, я легко верю многочисленным историям о том, что здесь, в ИК-2 «Покров», совсем недавно людей до полусмерти забивали деревянными молотками. Сейчас методы сменились, и, честно скажу, я даже не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и в каком-то смысле приветливо. Я так себе и называю свой новый дом - "наш дружелюбный концлагерь".

Навальный также сообщил, что он ознакомился с режимом, уставом и распорядком дня колонии. Узнал, что на зоне "мат и жаргонные слова запрещены". Глядишь, так приоткроют сидельцы блогеру еще один глаз: разъяснят, что нельзя стариков обижать.

"И этот запрет строго соблюдается. Представляете тюрьму, где не ругаются? Страшное дело. Видеокамеры везде, за всеми наблюдают и при малейших нарушениях составляют рапорт. Мне кажется, кто-то наверху прочитал «1984» Оруэлла и сказал: - Ага, прикольно. Давайте сделаем такое. Воспитание через расчеловечивание. Но если относиться ко всему с юмором, то жить можно. Так что в целом у меня все хорошо", - делится впечатлениями Навальный.

Выходит, что угодили во ФСИН России "берлинскому пациенту". Всего месяц наказанию, а человек столько нового для себя открыл.

"Есть даже и красочные моменты в черно-белых буднях. Например, у меня на груди табличка с именем и фото, она подчеркнута красивой красной полосой. Ведь я склонен к побегу, помните? Ночью я через каждый час просыпаюсь от того, что рядом с моей кроватью стоит мужчина в бушлате. Он снимает меня на камеру и говорит: «Два часа тридцать минут, осужденный Навальный. Снятие с профилактического учета как склонного к побегу. На месте». И я снова спокойно засыпаю с мыслью о том, что есть люди, которые помнят обо мне и никогда не потеряют. Здорово же, да? Вы тоже не теряйте связи со своими близкими. Всех обнимаю", - обращается к своим читателям блогер.

Напомним, 2 февраля суд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) заменил Навальному 3,5 года условного срока "Ив Роше" на реальный. Мошенник, учитывая отбытый срок под домашним арестом, пробудет в колонии около 2 лет и 6 месяцев.

Учитывая, что Навальный признан "склонным к побегу", условно-досрочное освобождение ему не грозит. Кроме того, СК России расследует в отношении блогера Навального новое уголовное дело по статье "мошенничество, совершенное в особо крупном размере". Согласно материалов следствия Навальный похитил 356 из 588 миллионов рублей, которые привлек его фонд в качестве пожертвований. Статья предусматривает за это наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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