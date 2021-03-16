Пожар в бизнес-центре «Савеловский Сити» в Москве 16 марта 2021 года: эвакуированы 300 человек

Здание покинули порядка 300 человек. Возгорание происходит в одном из кабинетов на 17 этаже

Утро 16 марта для работников бизнес-центра на Новодмитровской, 2 корпус 2 началось с эвакуации. Тревога не учебная. В 20-этажном офисном здании «Савеловский Сити» вспыхнул пожар.

Комплекс расположен в Бутырском районе Москвы неподалеку от метро «Дмитровская». Площади занимают десятки арендаторов: банк, частные клиники, интернет-магазины, стройматериалы. Очевидцы сообщают, что возгорание произошло на верхних этажах.

— Сработала тревога и все дисциплинированно вышли из здания. На улице мы увидели, как разлетелось одно из окон — осколки полетели на тротуар. Изнутри вырвалось пламя. Сейчас приехали пожарные, приступают к тушению, — сообщили kp.ru работники комплекса.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве подтвердили, что все люди эвакуировались самостоятельно:

— Здание покинули порядка 300 человек. Возгорание происходит в одном из кабинетов на 17 этаже. Сведений о пострадавших не поступало.

По информации интернет-справочников, на 17 этаже расположена компания, которая продает умные игрушки.

— Предварительная версия ЧП: возгорание в вентиляционной камере, — сообщил kp.ru источник в экстренных службах.

По данным регионального МЧС, в 11:22 пожар был полностью ликвидирован. Горело оборудование в помещении вентиляционной камеры на площади 5 квадратных метров. Пожарные спасли 13 человек.