Отдых за 5 миллионов рублей в подарок: как участница «Холостяка» проводит отпуск с Тимати

После окончания съемок Тимур Юнусов взял в свою компанию копию бывшей гражданской жены Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Зрители продолжают обсуждать премьеру восьмого сезона проекта «Холостяк». Главный герой шоу 37-летний Тимати спровоцировал многих посмотреть проект и по ТВ, и в интернете – первую серию этого сезона залили по традиции не только на платный онлайн сервис, но и для всех на YouTube. Пока зрители ждут вторую серию, в социальных сетях обсуждают отдых Тимати на Мальдивах с одной из участниц. Что же происходит на самом деле: почему Тимати и одна из фавориток шоу оказались в одно и то же время в одном и том же месте? Это новая подруга бизнесмена Тимура Юнусова или еще один ход по «отмыванию» репутации шоу? Ведь часто пишут, что на проект приходят за пиаром, а не за поиском второй половинки.

Еще за месяц до премьеры «Холостяка» сайт kp.ru сообщил имя одной из участниц и одновременно претенденток на победу. Это – 22 летняя модель из Сочи Мария Вебер. Маша торгует купальниками собственного бренда, а еще она копия последней гражданской жены Тимати Анастасии Решетовой. Вебер пишет стихи, занимается pole dance (танцы на шесте). «В мужчине меня привлекает соответствие сказанного к сделанному, отталкивает – невежество», - объявила о своих принципах красавица Маша.

Мария Вебер удивила на съемках Тимура Юнусова — подарила доску для серфинга с логотипом его компании. Бизнесмен провожал Машу восторженным взглядом. Фото: кадр шоу «Холостяк».

А еще Вебер увлечена активными видами спорта – лыжи, скалолазание, серфинг. А сейчас участница шоу «Холостяк» занимается серфингом на Мальдивах в компании Тимати. Бизнес-проект Тимура Юнусова «13 Surfing Depаrtment» с 14 по 23 марта на Мальдивах проводит «Серф кэмп с Тимати». Была мощная рекламная компания – путевки могли купить все обеспеченные любители серфинга. Цены на серфинг для начинающих с инструкторами – $1460 (106 тысяч рублей) за пакет. Цена виллы на сутки – $5010 (367 тысяч рублей). Программа занятий с инструкторами насыщенная – серфинг (теория и практика) на берегу и в океане, а по вечерам все собираются ужинать, смотреть кино или танцевать.

С учетом авиаперелета этот активный отдых стоит около 5 миллионов рублей. Позволить себе поездку за такие деньги Мария Вебер вряд ли смогла бы. Неужели приглашение она получила в подарок? Ведь Маша смогла удивить Тимура на первой встрече — на знакомство в «Холостяке» она принесла ему в подарок доску для серфинга с логотипом его компании. На остров Вебер прилетела с другом Тимати – рэпером Алишером Моргенштерном и его девушкой Диларой. Там их встречал Тимур – компанию часто видят вместе. Фото появляются в социальных сетях.

Мария (в черной кофте) прилетела на Мальдивы в компании друзей Тимати, который встречал гостей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Съемки шоу закончились в декабре 2020-го года в ОАЭ, поэтому премьеру «Холостяка» Маша и Тимур смотрели на мальдивском пляже. Мы поговорили с участниками этого серф кэмпа. «Кэмп очень крутой, все было продано – желающих много. Серфинг организован крутейший. Тимати в одной компании с девушкой видим на ужинах, вечеринках. Какого-то прилюдного проявления чувств не замечал, они не обнимаются, не целуются на людях. Видимо, Тимати и Моргенштерн друзья хорошие - у них одна компания», - рассказал kp.ru участник мероприятия.

Мария Вебер своего участия в бизнес-проекте Тимура на Мальдивах не скрывает – рекламирует в соцсетях и компанию «холостяка», и свой бренд купальников. В дружеские отношения модели и Тимура верится с трудом, а вот увидим ли мы Машу на Мальдивах в компании рэпера и бизнесмена в следующий заезд и на серф-фестивале – большой вопрос. Говорят, что из отдыха Вебер на Мальдивах не стали делать секрета не случайно — в том числе и ради интриги: зрители проникнутся доверием к шоу, будут внимательнее следить за развитием линии «Маша – Тимур».

Мария Вебер не скрывает, что занимается серфингом на Мальдивах Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Во второй серии «Холостяка» в воскресенье 21 марта – в окружении красавиц окажется Егор Крид, который увидит среди участниц свою знакомую. А Тимати сыграет в детектива – попробует задать интригу, разоблачая гонорар одной из участниц.

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