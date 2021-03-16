Директор Росгвардии передал ярославским подчиненным новые патрульные машины

Директор Росгвардии Виктор Золотов. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Директор Росгвардии Виктор Золотов и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов осмотрели во вторник новое трехэтажное здание Управления Росгвардии по Ярославской области, расположенное в центре города, где открыли барельеф, посвященный сотрудникам и военнослужащим, погибшим при исполнении служебного долга.

Затем они посетили выставку, на которой была представлена продукция, выпускаемая предприятиями Ярославской области. Главнокомандующий ознакомился с техническими новинками, произведенными в том числе для Росгвардии.

- Среди специальной техники на выставке были представлены катер и снегоходы, вооружение и техника, которыми уже обеспечиваются войска, - сообщил подробности официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Завершая обход выставки, генерал армии Виктор Золотов передал ярославским росгвардейцам новые служебные автомобили, предназначенные для выполнения задач по охране общественного порядка, патрулирования улиц города, а также обеспечения безопасности на охраняемых объектах.

В общей сложности, парк служебного автотранспорта Управления Росгвардии по Ярославской области пополнился на 18 единиц. Среди них - 15 патрульных машин «Лада Гранта», предназначенных для сотрудников вневедомственной охраны.

На сегодняшний день в Ярославской области они обеспечивают безопасность на более 3,5 тысяч объектов, среди которых Государственный музей-заповедник Ростовский кремль, Российский государственный академический театр драмы им. Ф. Волкова и Свято-Введенский монастырь. В прошлом году этим экипажам пришлось выезжать по сигналу тревоги с охраняемых объектов 16 тысяч раз. В результате было задержано 96 граждан, находящихся в розыске, в отношении еще 114 задержанных возбуждены уголовные дела.

Генерал армии Виктор Золотов накануне Дня войск национальной гвардии России (отмечается 27 марта) вручил почетные грамоты и ведомственные награды отличившимся сотрудникам и военнослужащим ведомства, проходящим службу в Ярославской области. Среди награжденных – сотрудники ОМОН и СОБР Росгвардии и представители других служб.