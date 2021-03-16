Гаражная амнистия ожидается с 1 сентября 2021 года: кому готовиться

Особых сомнений в том, что законопроект примут, нет Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 1 сентября 2021 года россиян, скорее всего, ждет давно обещанная гаражная амнистия. Именно эта дата заложена в законопроекте, который Госдума 16 марта должна рассмотреть во втором чтении.

Особых сомнений в том, что законопроект примут, нет. Даже премьер Михаил Мишустин на одном из заседаний правительства пожаловался, что лишился гаража. Вопрос в деталях — по ходу обсуждения документа в него вносятся поправки.

Что же за очередная амнистия предполагается и кто на нее может рассчитывать? Главная суть — дать возможность гражданам оформить в собственность капитальные гаражи и землю под ними, выделенные еще во времена, когда нынешнее законодательство не действовало. Сейчас многие не могут узаконить эту свою недвижимость, поскольку нет документов, подтверждающие их права, согласно современным законам.

Основные положения гаражной амнистии таковы

1.Она распространяется на гаражи, возведенные до 30 декабря 2004 года — дата, когда вступил в силу нынешний Градостроительный кодекс. Для таких случаев будет действовать упрощенный порядок предоставления в собственность земельных участков, на которых гаражи находятся.

2.Важный момент: речь идет в основном о капитальных гаражах — в старых гаражных и гаражно-строительных кооперативах. Ко второму чтению в документ внесена поправка — упрощения предлагается распространить и на некапитальные металлические гаражи (но не ракушки).

Ракушки амнистировать не будут. Они считаются переносными, а новшества — только для построек, которые прочно связаны с земельным участком.

Не подпадают под амнистию также такие гаражи:

-построенные на своем участке рядом с индивидуальным жилым или садовым домом,

-которые используются в коммерческих целях (например, там автомойка или шиномонтаж, а не личный гараж),

-находятся в многоквартирных домах и коммерческих объектах (типа многофункционального комплекса, где есть и офисы, и торговые площади, и апартаменты), включая подземные гаражи.

Гаражи должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Это могут быть боксы в кооперативе, которые имеют общую стену и крышу — они все равно будут считаться отдельными объектами недвижимости.

3.Подтвердить свои права можно будет документами, которые так или иначе указывают, что гараж был предоставлен именно вам, или вы наследник этого человека. Например, примут «старые» советские документы технической инвентаризации. Или договор о подключении гаража к электричеству.

4.На регистрацию гаража и участка под ним в рамках амнистии надо будет подать одно заявление, причем бесплатно, без уплаты госпошлины. Сделать это можно будет, в том числе, через многофункциональные центры.

5.Срок гаражной амнистии — до 1 сентября 2026 года, то есть на оформление гаражей в упрощенном порядке их владельцам дается пять лет.