Из "ВИА Гры" - в многодетные мамы: Альбина Джанабаева рассекретила беременность

41-летняя певица станет мамой в третий раз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Долгие месяцы пандемии для экс-солистки "ВИА Гры" выдались плодотворными, и речь не о творчестве: 41-летняя певица готовится в третий раз стать мамой. Беременность Джанабаева сама рассекретила в соцсетях, и судя по фото, малыш появится на свет уже в ближайшие месяцы.

- В ожидании, - лаконично подписала артистка, собрав сотни восторженных комментариев. Будущую маму поздравили Ирина Пегова, Зара, Полина Аскери, а Митя Фомин не удержался от признания: "Я знал, но молчал!".

Альбина Джанабаева ждет третьего ребенка. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Для Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе этот ребенок станет уже третьим, при этом звезда впервые забеременела в законном браке. Чтобы сменить статус с любовницы на супругу, певица ждала много лет...

В отличие от брата Константина Меладзе, который влюбился в Веру Брежневу во время сотрудничества в "ВИА Гре", Валерий завел роман задолго до прихода Альбины в популярное трио. В "нулевых" она была бэк-вокалисткой женатого артиста, тогда-то и вспыхнули чувства.

- Наши с Валерой отношения складывались так, что порой мне казалось: легче их остановить, прервать. Но не получилось, - рассказывала потом певица. - У него была своя семья, и если сейчас умом все разложить, то, конечно, я не хотела бы, чтобы кому-то из нас было так плохо и больно. И себе бы не пожелала оказаться в такой ситуации...

В 2004 Джанабаева родила сына Костю, а спустя несколько месяцев декрета стала участницей "ВИА Гры" взамен ушедшей Светланы Лободы. О том, что сын Альбины - это ребенок Меладзе, долгие годы никто и подумать не мог. Когда правда вскрылась, для жены певца Ирины Малухиной, с которой он воспитывал трех дочерей, это стало тяжелым ударом. Тем более, что Джанабаева была вхожа в семью.

Несмотря на измену, разводиться с мужем Малухина не хотела: женщина до последнего надеялась спасти брак ради детей. Но Меладзе настоял на разрыве. В январе 2014 года, когда любовники уже не скрывали долгоиграющих отношений, состоялся развод. А спустя полгода Альбина уже в статусе законной жены Меладзе родила второго сына Луку. Казалось, наступило долгожданное счастье: семья, дети, штамп в паспорте. Единственное, что омрачает эту идиллию - нападки в социальных сетях: Джанабаевой в этой истории досталось больше всех. Многие женщины до сих пор клеймят ее обидным званием разлучницы и вспоминают закон бумеранга, который рано или поздно обязательно сработает...

А КТО ЕЩЕ?

Самая сексуальная женская группа оказалась очень плодовита: сразу несколько солисток стали многодетными мамами. Так, "черненькая из "ВИА Гры" Надежда Мейхер родила сына и двоих дочерей (18, 8 и 5 лет), Анна Седокова - двоих дочерей и сына (16, 9 и 3 года). У Светланы Лободы и Веры Брежневой - по две дочери, но, как не раз заявляли певицы, останавливаться на достигнутом они не намерены.

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