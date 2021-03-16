«Роснефть» приступает к производству собственного катализатора для производства топлива Евро-5

«Роснефть» увеличит выпуск высококачественных моторных топлив Евро-5 из вакуумного газойля – продукта переработки нефти. Это станет возможным благодаря разработке компании «РН-кат». Это дочернее предприятие «Башнефти» (входит в структуру «Роснефти»). Специалисты компании разработали технологию производства отечественного катализатора гидрокрекинга. Это позволит отказаться от импортных аналогов, которые сейчас составляют 90% от общего объема поставок этой продукции в России.

- Новый катализатор успешно испытан на базе Новокуйбышевского завода катализаторов с привлечением специалистов Средневолжского научно-исследовательского института по нефтепереработке (входят в периметр «Роснефти»). Испытания показали, что отечественная разработка не уступает импортным аналогам по таким ключевым параметрам, как активность - продолжительность работы катализатора с сохранением качественных характеристик, и отбор целевых продуктов - показатель объема основной выработанной продукции, - говорится в официальном сообщении «Роснефти».

Компания начнет промышленный выпуск нового катализатора гидрокрекинга в 2021 году. Производство будет налажено на базе «РН-кат» в Стерлитамаке (Республика Башкортостан). Катализатор будет поставляться на уфимский нефтеперерабатывающий комплекс, а в перспективе и на другие предприятия «Роснефти». Это существенно снизит зависимость компании от зарубежных аналогов данной продукции.

Кстати, «Роснефть» является одним из лидеров рынка по производству катализаторов. Компания уделяет большое внимание развитию нефтепереработки и по всем основным процессам переходит на отечественные катализаторы, в том числе собственного производства.

- Надежность поставок качественных катализаторов является стратегическим вопросом обеспечения технологической устойчивости работы не только нефтяной компании, но и всей страны в целом. За счет развития высокотехнологичного производства катализаторов «Роснефть» планирует к 2024 году вдвое снизить зависимость от зарубежных поставщиков данной продукции, - указывается в официальном сообщении нефтяной компании.

Напомним, сейчас ключевую роль в развитии программы импортозамещения производства присадок и катализаторов играют специализированные дочерние предприятия «Роснефти». Среди них: «Ангарский завод катализаторов и органического синтеза», «Новокуйбышевский завод катализаторов», а также предприятия из корпоративного научно-проектного комплекса («РН-ЦИР» и «ВНИИНП»). Они занимаются разработкой и выпуском собственных образцов высокотехнологичной продукции для нефтеперерабатывающей отрасли.