Лето в России будет длиться полгода: Радоваться или спасаться

Общая тенденция все же есть, и она вполне вписывается в общепринятую концепцию глобального потепления: лето становится длиннее и жарче, зима – короче и теплее. В среднем. Фото: Иван МАКЕЕВ

ОТПУСК, ДАЧА И НИКАКИХ ШУБ?

Как вам идея – лето на полгода? На первый взгляд – супер! В отпуск можно будет ехать уже в апреле, не боясь холодного моря. На даче снимать два урожая. За отопление платить меньше. Да и на зимней одежде сэкономить. Благодать, в общем.

И это не сценарий для фантастического фильма, а данные научного исследования, недавно опубликованного в журнале Американского геофизического союза. Автор – Юпинь Гуан из Института Океанологии Академии наук КНР. Главный вывод: к 2100 году, то есть через 80 лет, в Северном полушарии лето будет длится полгода. И в России в том числе, получается.

Именно такой климат станет "новой нормой", предупреждает ученый – как во время пандемии "новой нормой" стали маски и ПЦР-тесты. И это будет иметь серьезные последствия для многих сфер нашей жизни и экономики, в первую очередь для здоровья, сельского хозяйства и экологии. Увы, не все они такие приятные, как долгий пляжный сезон.

ГДЕ ВЕСНА, ГДЕ ЛОГИКА?

В 20 веке с временами года было все привычно и понятно: зимой снег и мороз, весной журчат ручьи, прилетают грачи, летом солнце, осенью – дожди и листопад. Понятно, что не везде так, как в средней полосе. В Заполярье или на Средиземном море времена года выглядят по другому. Но тоже привычно для своих широт.

А что сейчас? "Изменения климата привели к драматичным и нелогичным изменениям в продолжительности сезонов и срокам их начала и окончания, и в будущем эта тенденция станет еще заметнее", - говорится в исследовании. И спорить в общем-то не о чем. Даже если Москву взять: у нас то Нового года снега нет и в январе идет дождь, то в октябре +20, а то в марте, несмотря на все разговоры о глобальном потеплении, трещит 30-градусный мороз, как в 2021 году. И правда же — ни нормальных времен года, ни логики!

- Все чаще я вижу новости, где как будто перепутаны сезоны: про снегопад в мае или про "фальшивую весну" (это когда ранней весной резко теплеет, распускаются почки, цветы, а потом снова возвращаются морозы. - Ю.С.), - Юпинь Гуан описывает одну из причин, побудивших его заняться темой влияния глобальных климатических изменений про времена года.

У НАС УЖЕ ЕСТЬ ДВЕ «ЛИШНИХ» НЕДЕЛИ ЛЕТА!

Общая тенденция все же есть, и она вполне вписывается в общепринятую концепцию глобального потепления: лето становится длиннее и жарче, зима – короче и теплее. В среднем.

Собственно, процесс уже идет. Перед тем, как заняться прогнозом, Юпинь Гуан и его коллеги посмотрели, что происходило с временами года в Северном полушарии с 1952 по 2011 год. Действительно — лето стало длиннее! За счет всех остальных сезонов. Лето и весна начинаются раньше, а осень и весна – позже.

Уточним, как считали. Во-первых, это средняя температура по больнице, то есть средняя продолжительность каждого времени года, составленная из данных всему Северному полушарию. Понятно, что в реальности лето в Анталье и лето в Анадыре, мягко говоря, разные. Во-вторых, летом в этом конкретном исследовании называли 25% самых высоких температур в течение года, а зимой – 25% самых низких температур. Так что для каждого региона они опять же свои.

Сильнее всего времена года сдвинулись в Средиземноморье (курортный сезон в Турции, Греции, Испании уже стал длиннее, чем в середине прошлого века) и в Тибете.

Если так пойдет и дальше, к 2100 году лето будет продолжаться 6 месяцев Фото: Андрей АБРАМОВ

ПРИВЕТ, КЛЕЩИ И АЛЛЕРГИЯ

Если так пойдет и дальше, к 2100 году лето будет продолжаться 6 месяцев (опять же в среднем в Северном полушарии), зима – меньше 2 месяцев. И это, по мнению автора исследования, влечет за собой множество проблем:

- Перелетные птицы поменяют свои маршруты и время, когда будут покидать свои летние и зимние места обитания. Растения будут всходить иди расцветать раньше. Животные не смогут найти привычную им пищу в привычное время. Эти и другие фенологические сдвиги разрушат существующие экосистемы, - предрекает Юпинь Гуан.

Вегетационный период, когда растения зеленеют, цветут, колосятся, дают плоды тоже станет длиннее. Что вроде бы хорошо для сельского хозяйства. Но плохо для тех, у кого аллергия на пыльцу. Насекомые-переносчики болезней также будут чувствовать себя вольготнее. Помните, пару лет назад из-за аномальной оттепели в январе в Подмосковье проснулись клещи?

- Более долгое и более жаркое лето грозит также частыми периодами экстремальной жары. А короткие зимы – волнами холода и сильными снегопадами, в том числе в неожиданных местах, как Израиле и в Техасе минувшей зимой, - добавляет Цунвэнь Чжу их Китайской академии метеорологических наук.

Важный нюанс: все это произойдет в том случае, если человечество не будет предпринимать вообще никаких усилий для борьбы с изменениями климата. А они все же предпринимаются, что бы та ни говорила Грета Тунберг.

А КАК У НАС?

...И вечная весна

Татьяна Позднякова, главный специалист Московского метеобюро:

- Мы сравнивали температуры в Москве за два 30-летних периода: с 1961 по 1990 год и с 1991 по 2020 год. Правда, мы обращали внимание не на времена года, как в китайском исследовании, а на теплый, вегетационный период (это важно для сельского хозяйства). Он у нас начинается в середине апреля и заканчивается в середине октября. Вегетационный период действительно стал длиннее на 3 – 5 дней. А холодный, отопительный, — короче. Так что, несмотря на разницу подходов, я не вижу противоречий с выводами китайских климатологов – тенденция по сути та же. И вполне возможно, что она продолжится в течение всего XXI века. Пока никаких отрицательных последствий не вижу, одни плюсы: та же экономия на отоплении и возможность выращивать более южные культуры в Подмосковье.

Синоптики центра "Фобос" настроены романтично. Они взяли для сравнения те же самые тридцатилетние периоды (не случайно: именно так определяют климатические нормы, и совсем недавно Всемирная метеорологическая организация рекомендовала коллегам по всему миру перейти на новые нормы, рассчитанные по данным о погоде за 1991 – 2020 годы).

Так вот. В Москве стал длиннее не лето, а весна! Раньше, по данным за 1961 – 1990 годы, климатическая весна (время, когда среднесуточная температура воздуха становится положительной) начиналась обычно 27 марта. А в тридцатилетку с 1991 по 2020 год этот срок сдвинулся на 20 марта. Начало лета не изменилось: с 28 мая. Но вот кончается оно не позже, а раньше – 24 августа вместо 28-го. Осень стала длиннее, а зима (опять же климатическая, время, когда среднесуточная температура воздуха отрицательная сократилась на 7 дней. И к концу 21 века, вполне возможно, уменьшится еще на 10 – 12 дней.