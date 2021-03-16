В истории с 33 «вагнеровцами» вылезли «уши Турции»

О причастности Анкары к операции по задержанию наших граждан в Белоруссии в августе 2020-го рассказали на Украине Фото: www.youtube.com

В принципе, в это можно поверить – назвать Турцию нашим верным союзником может только очень наивный человек. Отношения между Москвой и Анкарой похожи на синусоиду кардиограммы, где от любви до ненависти один шаг. К тому же в последнее время Турция все активнее лезет на территорию наших стратегических интересов.

И вот украинские журналисты Дмитрий Гордон и Юрий Бутусов разоткровенничались о громкой истории с задержанием в Минске 33 граждан России (их обвинили в подготовке массовых беспорядков накануне президентской гонки). «КП» первая написала, что вся эта история была провокацией украинских спецслужб, за которыми стояла резидентура ЦРУ в Киеве. Через пранк-технологии парней завербовали на охрану нефтяных объектов в Венесуэле, а лететь они должны были из Минска через Стамбул.

Гордон и Бутусов уверены, что если бы не предатель в окружении Зеленского, сдавший хитрый план москалям, Украина бы получила 33 гражданина РФ в качестве «обменного фонда». Они не скрывают, что операция готовилась в тесной координации с США. И … Турцией!

Как утверждает Бутусов, самолет «Турецких авиалиний» с 33 «вагнеровцами» должны были посадить в Киеве – либо на борту вдруг нашлась бы взрывчатка, либо кому-то резко стало бы плохо… Причем, изначально забронировать места на всех не удавалось, и тогда «турецкие партнеры», которые якобы были в курсе операции, решили предоставить более вместительный лайнер под это «благое» дело. Более того, на борту, по словам Бутусова, были вооруженные представители спецслужб Турции плюс украинские спецы без оружия.

Есть только одна нестыковка. По данным московского офиса «Турецких авиалиний», предоставленным российским спецслужбам, бронь на «вагнеровцев» была аннулирована еще когда они ехали в Минск. То есть, кураторы операции отказались по каким-то причинам от истории с самолетом.

Бутусов еще говорит об уникальной разработке, в которой бы не было никаких следов Украины… Ну да, за исключением туристических фирм во Львове и Киеве, где за наличные покупались билеты для наших граждан.

Озвученное украинскими журналистами можно, конечно, делить надвое. В конце концов, Гордон, работающий, по его же признанию на СБУ, вполне может теперь выполнять новую задачу — поссорить Россию и Турцией.

Если же нет, России придется задуматься над скрытой ролью Анкары в украинских делах.

Сейчас в Киеве ищут своего внутреннего предателя, сорвавшего спецоперацию. И это психологически легче, чем признать, что их просто переиграла российская контрразведка.

И с ролью Турции она, наверняка, тоже разберется.