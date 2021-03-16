Дмитрий Песков ответил на вопрос, почему Кремль не раскрывает имена Героев Крымской весны

В седьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией пресс-секретарь президента отреагировал на вопросы обозревателя KP.RU Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Дмитрий Сергеевич, вопрос по Крыму.

- Пожалуйста.

- Сегодня (в среду, 16 марта) - седьмая годовщина воссоединения Крыма с Россией. И до сегодняшнего дня известны имена только, по сути, двух героев Крымской весны – это Путин и Аксенов (глава Крыма). Но ведь были же закрытые указы, были Золотые звезды Героев. Почему Кремль, несмотря на то, что президент Путин уже о многом в деталях рассказал, не раскрывает имена тех, кто обеспечивал в марте 2014 года мирное проведение законного, на мой взгляд, референдума?

- Этот референдум был законным не только на ваш взгляд, - заявил пресс-секретарь. - Этот референдум был законным по сути, с точки зрения международного права. И, с точки зрения, кстати, законов Украины он был абсолютно легитимным и законным. Это первое.

А второе. Речь идет о людях, подавляющее большинство которых активно продолжают работать, выполнять свои обязанности и сейчас.

Многие из этих людей работают в чувствительных сферах. Поэтому, вполне нормально, что их имена не предают огласке.

- Понятно.

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