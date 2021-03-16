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Спорт16 марта 2021 13:37

Овечкин стал шестым среди снайперов НХЛ всех времен

Российский нападающий «Вашингтона» вышел на шестое место среди снайперов НХЛ всех времен
Сергей КИРИЛЛОВСергей КИРИЛЛОВ
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Российский нападающий «Вашингтона» вышел на шестое место среди снайперов НХЛ всех времен

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Регулярный чемпионат НХЛ, стартовавший на этот раз из-за пандемии на три месяца позже обычного, пересек экватор. И сегодня все обсуждают новое достижение капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, который в матче с «Бостоном» (6:0) забросил 717 шайбу и вышел на шестое место среди снайперов НХЛ всех времен, догнав Фила Эспозито. При этом российский форвард, сыгравший 1176 матчей, по скорострельности уступает только великому Уэйну Гретцки, преодолевшему отметку в 717 шайб за 924 игры.

Но все отмечают, что в этом сезоне Ови сбавил свой забивной темп и с 11 голами почти вдвое отстает от Остона Мэттьюсса из «Торонто» (21 шайба). Впрочем, все помнят, что Александр был дисквалифицирован на четыре матча из-за нарушения антиковидных правил, после того как его застукали в компании еще трех российских хоккеистов «Вашингтона», где все были без защитных масок. Но, учитывая, что в регулярном первенстве осталось сыграть еще 24 матча, Овечкин вполне может подтянуть свой показатели.

А в это время, очередное достижение установил и Евгений Малкин. Форвард «Питтсбурга», забросив шайбу и сделав голевую передачу в матче с «Бостоном» (4:1), достиг отметки в 1100 очков и вышел по этому показателю на третье место среду наших в НХЛ. Впереди только Александр Овечкин (1298) и Сергей Фёдоров (1179).

Лучшие снайперы НХЛ всех времен

1. Уэйн Гретцки - 894 шайб

2. Горди Хоу - 801

3. Яромир Ягр - 766

4. Бретт Халл - 741

5. Марсель Дионн - 731

6. Александр Овечкин, Фил Эспозито – по 717

Спорт: ХОККЕЙ