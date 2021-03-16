На могилах Ирины Скобцевой и умершей от рака Алены Бондарчук происходят странные вещи

Похоронили артистку в новой части Новодевичьего кладбища. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Актриса Ирина Скобцева умерла 20 октября 2020 года в один день с мужем Сергеем Бондарчуком, но с разницей в 26 лет. Похоронили артистку в новой части Новодевичьего кладбища рядом со знаменитым супругом и дочерью Алена Бондарчук, которая скончалась от рака в 2009 году. До недавнего времени на погосте все было тихо, но в последнее время посетители стали замечать странные вещи на могиле знаменитостей.

Изначально на могиле почившего в 1994 году Сергея Бондарчука стоял белый мраморный бюст работы скульптора Льва Кербеля. Но в 2015-м, в год 95-летия режиссера, монумент перенесли на Аллею звезд. Тогда Ирина Скобцева начала переговоры со скульптором о новом памятнике.

Через некоторое время на общем захоронении мэтра и его дочери Алены Бондарчук установили мемориальный комплекс из белого мрамора. Высокий памятник в форме креста в центре и две памятные стелы в виде низких прямоугольных тумб с выгравированным изображением православного креста и именами усопших.

Теперь, судя по всему, памятник снова будут переделывать. Ведь в 2020 году рядом с мужем и дочерью упокоилась Ирина Константиновна. К слову, похоронили артистку под ее истинной фамилией Бондарчук, которую она носила после замужества. Во всяком случае так написано на кресте актрисы.

На могилы звездной семьи постоянно приходят посетители. Кто-то несет цветы, кто-то просто приходит.

Однако в последнее время посетителя кладбище стали замечать странные вещи на погосте. Кто-то оставляет письма на могиле. В них посторонние люди обращаются к родственникам усопших звезд цитатами из Святого писания, пишут Дни.Ру.

Стоит отметить, что уход Скобцевой стал огромной потерей для ее близких. Сын актрисы Федор Бондарчук в последние годы очень сблизился с родительницей благодаря жене Паулине Андреевой. Режиссер признавался в одном из интервью, что у Паулины были прекрасные отношения с Ириной Константиновной. Андреева и Скобцева часами могли говорить о театре.

"Все, что произошло с мамой, - это действительно заслуга Паулины. Это потрясающе было наблюдать за ними, когда они болтали о школе-студии МХАТ. Хотя разница в несколько десятилетий. Педагоги и имена, который звучали во время этого разговора! Я просто за этим наблюдал и улыбался. Масальский. Я говорю маме: «Это прошлый век. Мам, она только памятник Масальскому видела» И так далее. Но обе из школы-студии МХАТ и это какая-то одна порода. Связывает их Московский художественный театр", - откровенничал Бондарчук.