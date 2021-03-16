«Мне очень плохо»: девушка пять лет тянула из матери деньги, прикрываясь учебой в вузе, куда она не поступила

Предприимчивая «студентка» никогда не покидала родную страну. У нее даже загранпаспорта не было, не то что британской визы Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Родители готовы для своих детей на все. Вот и 57-летняя Гульзен Бозкурт из турецкого города Антакья, когда супруг по состоянию здоровья не мог работать, пошла торговать цветами у местного кладбища. Нужно было оплачивать образование старшего сына. Молодой человек успешно окончил университет, переехал в другой город и связал свою жизнь с военной карьерой. Сейчас он уже дослужился до унтер-офицера.

А потом и младшая дочка Мерва пришла с хорошей новостью: она, мол, выиграла конкурс на место в престижном Оксфордском университете. Дело оставалось за малым — нужно было оплатить билет и проживание в кампусе. Ну и периодически подкидывать дочурке на «сопутствующие расходы». Зато через несколько лет Мерва станет востребованным специалистом – нейрохирургом.

Мать, обрадовавшаяся за кровинушку, не раздумывая ни секунды, пообещала оплатить обучение будущей студентки. Тем более, что дело уже было поставлено на поток, имелись у Гульзен и постоянные клиенты, а работы турчанка никогда не чуралась.

В итоге Мерва отправилась грызть гранит науки, а ее мать заняла привычное ей место на торговой площади. Так и пролетели четыре года — турчанка продолжала собирать и выращивать цветы, а благодарная дочурка высылала ей фотографии в медицинской маске и открытки с Туманного Альбиона.

И все бы хорошо, но однажды местный телеканал решил сделать репортаж о матери-героине, готовой на любые жертвы ради благополучного будущего своих детей. Неравнодушные граждане, проникнувшиеся сочувствием к Гульзен начали наперебой предлагать ей денежную помощь и даже оплату стипендии будущего доктора.

Вот тут и всплыла вся правда — в ответ на запрос в Оксфорде ответили, что студентки с такими данными у них никогда не было.

Мерву, которой к тому моменту уже исполнилось 25 лет, нашли в Стамбуле, где она вела активную жизнь «молодой светской турчанки» с барами, ночными клубами и фотографиями в социальных сетях. Ну и немного подрабатывала в агентстве недвижимости, благо обязанностей у нее в фирме было кот наплакал, а мама делала переводы как часы.

Более того, предприимчивая «студентка» никогда не покидала родную страну. У нее даже загранпаспорта не было, не то что британской визы, а все «фотоотчеты» для близких делались в графическом редакторе, сообщает The Sun.

Тут уж хитрой дочери ничего не оставалось делать, как признаться в афере:

- Мне очень плохо, потому что я расстроила свою мать. Я придумала историю. Я заставила всех поверить в эту историю, в том числе и себя, - призналась она. По-видимому, совершенно не раскаиваясь в содеянном.