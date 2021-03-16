"Врачи все большие молодцы": губернатор Воробьев выступил с докладом перед Путиным

Воробьев рассказал Путину, как активно в области выполняется его поручение по массовой вакцинации. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

- Давайте начнём с ситуации вокруг борьбы с коронавирусной инфекцией, - предложил президент руководителю Подмосковья Андрею Воробьеву, который приехал в среду, 16 марта, в Кремль с докладом. - В части COVID мы третьи по количеству выявленных случаев, - доложил губернатор. - С первого дня все те решения, которые вы принимали, поддержка в совокупности за 2020 год – федеральный бюджет нам выделил 30 миллиардов рублей, плюс 60 миллиардов мы своих денег потратили на то, чтобы сохранить здоровье людей. Врачи все большие молодцы, всё это время они работали. Ситуация стабилизировалась. Слава Богу, мы видим заметное снижение и активно ведём уже работу по сворачиванию коек, потому что 12,5 тысячи – слава Богу, уже столько не нужно.

После этого Воробьев рассказал Путину, как активно в области выполняется его поручение по массовой вакцинации:

- Активно – это значит, не только в поликлиниках и стационарах, но и передвижные ФАПы приезжают на предприятия для того, чтобы люди, которые проходную пересекают, могли тут же сделать прививку. Даже в торговых центрах мы лицензировали пункты вакцинации.

(Кстати, а о том, как сейчас обстоят дела с заболеваемостью в Кремле, журналистам на брифинге в тот же день рассказал Дмитрий Песков - подробнее см. внизу.)

- По доходам COVID нанёс нам тоже удар, - продолжал губернатор, - но, вместе с тем, экономика Московской области очень диверсифицированная, и мы закончили год – плюс 2,5 процента по доходам. (Хотели больше, обычно мы плюс 8 заканчиваем. ) Это позволило нам сохранить все социальные проекты, всё, что касается помощи многодетным, всё, что касается строительства социальных объектов.

О ЧЕМ ЕЩЁ ГЛАВА ПОДМОСКОВЬЯ РАССКАЗАЛ ПРЕЗИДЕНТУ

- Регион растёт, мы номер один по количеству, по приросту населения, традиционно это было 80–90 тысяч, следующие годы также мы будем расти. Для этого мы должны успевать строить социальную инфраструктуру.

- За последние годы мы построили 166 школ. Казалось бы, много, но ещё строить и строить. В 2020 году сдали 32 школы, в 2021-м сдадим 39.

- Пригородное сообщение – частота его от 30 минут ушла на 5–7 минут (То есть, сократились интервалы движения. - А.Г.). МЦД дают свои результаты. Жители справедливо требуют открытия следующих линий, МЦД-3, МЦД-4. Почему – потому что быстро, комфортно. И вместо 138–140 рублей мы сделали проезд унифицированный – 50 рублей.

- С Москвой мы работаем, - не без гордости заметил в этом месте доклада Воробьев.

- Да, я помню, - кивнул Путин. - Вы мне говорили.

- Когда мы с вами встречались (а это было 7 месяцев назад. - А.Г.), говорили о переходах, о развязках, - напомнил президент. - Я так понимаю, что движение тоже здесь заметно.

- В 2013 году вы создали Дирекцию Московского транспортного узла. Что это дало – возможность системно решать те узкие места, где железнодорожное сообщение, частота его была запредельной, шлагбаум просто не поднимался, - отрапортовал губернатор. - За этот период мы сдали 28 переездов, это совместная программа федеральная и региональная. И мы видим очень знаковый результат по этим городам: Долгопрудный, Балашиха, Одинцово, Химки. Всё это критически важно. Поэтому МЦД – это хорошо, но когда нет переездов… И, конечно, ЦКАД, Владимир Владимирович. На Питерском форуме Вы дали старт этому проекту, очень сложному. Потому что в мегаполисе построить почти 350 километров дорог – это нелёгкая задача. С правительством мы работали всё это время, и во время пандемии. Строители – большие молодцы, они строили. Мы и в прошлом году сдали порядка 160 километров дорог, осталось 25. Очень хотели бы Вас видеть в июле: 25 километров – и кольцо будет замкнуто.

- Хороший проект, - отреагировал Путин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Кремле стали болеть меньше

Об этом Дмитрий Песков рассказал на брифинге журналистам:

- Чиновники в Кремле стали болеть коронавирусом реже, но полностью вирус еще не ушел, - рассказал пресс-секретарь, отметив, что в Кремле продолжают соблюдаться строгий масочный режим.

И вот ещё о чем сообщил Песков:

- У нас есть возможность ежедневно делать тесты (на коронавирус), такая возможность обеспечена нашей медицинской службой. Многие пользуются этой возможностью. У нас по-прежнему применяется достаточно жесткий масочный режим, особенно для тех, кто приходит. И те, кто приходит на совещания, на очные совещания и мероприятия в администрацию президента, тоже они должны иметь при себе копию теста, сделанного за последние, по-моему, 2 суток, и так же соблюдать масочный режим.

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