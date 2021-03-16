Андрей Воробьев - Владимиру Путину: К июлю кольцо ЦКАД будет замкнуто

Воробьев рассказал Путину, как активно в области выполняется его поручение по массовой вакцинации. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

- Давайте начнём с ситуации вокруг коронавируса, - предложил Владимир Путин губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, который приехал в Кремль с докладом.

- В части COVID мы третьи (среди регионов РФ, - ред.) по количеству выявленных случаев, - доложил губернатор. - За 2020 год федеральный бюджет нам выделил 30 миллиардов рублей, плюс 60 миллиардов мы своих денег потратили на то, чтобы сохранить здоровье людей. Врачи все большие молодцы! Слава Богу, мы видим заметное снижение заболеваемости и ведём уже работу по сворачиванию коек, потому что 12,5 тысячи – уже столько не нужно.

После этого Воробьев рассказал Путину, как в области идет вакцинация:

- Активно – не только в поликлиниках и стационарах, но и передвижные ФАПы приезжают на предприятия, чтобы люди, которые проходную пересекают, могли тут же сделать прививку. Даже в торговых центрах мы лицензировали пункты вакцинации.

Губернатор рассказал, что, не смотря на пандемию, доходы Подмосковья в 2020 году выросли на 2,5%. Это позволило сохранить все социальные проекты.

- С Москвой мы работаем, - заметил Воробьев.

- Да, я помню, - кивнул Путин. - Вы мне говорили. Когда мы с вами встречались (осенью 2020-го, - ред.), говорили о переходах, развязках. Я так понимаю, движение здесь тоже заметно.

- В 2013 году вы создали Дирекцию Московского транспортного узла. Это дало возможность системно решать узкие места, где частота железнодорожного сообщения была запредельной, шлагбаум просто не поднимался, - сказал губернатор. - За этот период мы сдали 28 переездов. И видим очень знаковый результат по городам: Долгопрудный, Балашиха, Одинцово, Химки. Всё это критически важно. Поэтому МЦД – хорошо, но когда нет переездов… И, конечно, ЦКАД. На Питерском форуме вы дали старт этому проекту, очень сложному. Потому что в мегаполисе построить почти 350 километров дорог – это нелёгкая задача. Мы в прошлом году сдали порядка 160 километров, осталось 25. Очень хотели бы вас видеть в июле (на открытии ЦКАД, - ред.): 25 километров – и кольцо будет замкнуто.

- Хороший проект, - согласился Путин.

О ЧЕМ ЕЩЁ РАССКАЗАЛ ВОРОБЬЕВ

- Регион растёт. Мы номер один (среди регионов РФ, - ред.) по приросту населения, традиционно это 80–90 тысяч человек в год.

- За последние годы мы построили 166 школ. Казалось бы, много, но ещё строить и строить. В 2020 году сдали 32 школы, в 2021-м сдадим 39.

- Пригородное сообщение – частота его от 30 минут ушла на 5–7 минут (То есть, сократились интервалы движения, - ред.). МЦД дают свои результаты. Жители справедливо требуют открытия следующих линий, МЦД-3, МЦД-4. Потому что быстро, комфортно. И вместо 138–140 рублей мы сделали проезд унифицированный – 50 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пандемия ковида грозит развалить Евросоюз. Сохранить его может российская вакцина

О выходе из ЕС заговорили во Франции (подробности)