Южноафриканский штамм коронавируса обнаружен в России: чем нам это грозит

Южноафриканский штамм - один из наиболее важных новых вариантов коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

КОГО ПРОВЕРЯЮТ В ОСОБОМ ПОРЯДКЕ

Утром во вторник, 16 марта Роспотребнадзор выпустил очередной отчет о том, как наши ученые исследуют изменчивость коронавируса. За последнее время проведен сбор 8159 образцов биоматериала (как правило, это мазки из горла, носа и кровь) у граждан, «подлежащих обследованию с учетом эпидемиологических рисков», сообщает ведомство. Иными словами, особо пристально изучили анализы у тех, в чьем организме с большей вероятностью могут быть обнаружены новые разновидности SARS-CoV-2. К таким лицам в первую очередь относятся:

- люди, приехавшие из-за рубежа и контактировавшие с ними,

- пациенты с подозрением на повторное инфицирование ковидом,

- больные с устойчивостью к лечению,

- дети до 5 лет с тяжелыми формами заболевания,

- пациенты с нетипичным течением заболевания.

ЧТО НАШЛИ

Анализы «подозрительных» пациентов не просто тестируют методом ПЦР, но и проводят углубленное изучение - так называемое секвенирование (расшифровку) генома выделенного образца вируса. В ходе этой процедуры можно обнаружить мутации возбудителя ковида. С учетом наиболее существенных из них выделено несколько вариантов «короны», более или менее ощутимо отличающихся от классического, «уханьского» варианта коронавируса. Самые известные на сегодня - британский, южноафриканский и бразильский штаммы.

По последним данным Роспотребнадзора в партии из восьми с лишним тысяч образцов 28 раз обнаружен британский вариант и - впервые в нашей стране - в 2-х случаях зафиксирован южноафриканский штамм. Бразильский вариант пока не нашли.

ДВЕ ГЛАВНЫХ ОСОБЕННОСТИ ПРИШЕЛЬЦА

- Южноафриканский штамм - один из наиболее важных новых вариантов коронавируса, - рассказал «КП» иммунолог, эксперт по разработкам, клиническим исследованиям и регистрации лекарственных препаратов, кандидат медицинских наук, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков. - Он впервые зарегистрирован в ЮАР в октябре 2020-го и носит научное название «В.1.351».

У этой разновидности коронавируса две самых примечательных особенности, поясняет специалист.

- Во-первых, есть общая ключевая мутация с британским штаммом - при том, что эволюция в южноафриканской линии «короны» могла идти и независимо от британской, отмечает Николай Крючков. Это мутация N501Y, которая отвечает за повышенную заразность. Ученые из ЮАР заявляют, что новый штамм передается гораздо легче и быстрее, чем классический вариант коронавируса.

- Во-вторых, появилась мутация Е484К. «Как показывают исследования, это изменение позволяет вирусу уходить от специфического иммунитета. Что означает: эффективность прививок и иммунной защиты переболевших COVID-19 при заражении южноафриканским штаммом снижается», - предупреждает Николай Крючков.

В то же время повышается риск реинфицирования, то есть повторных заражений у тех людей, кто прежде был инфицирован классическим вариантом коронавируса (таких большинство у нас в стране). Кроме того, могут перестать работать или стать гораздо слабее такие методы лечения, как переливание плазмы крови переболевших и лекарства на основе моноклональных антител, говорит эксперт.

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ВАКЦИНЫ

На эффективность к южноафриканскому варианту коронавируса уже были косвенно протестированы зарубежные вакцины от AstraZeneca, Johnson&Johnson, NovаVaх. Их действие проверили в ходе работы исследовательских центров международных клинических исследований в ЮАР, рассказал Николай Крючков. Увы, все эти прививки показали заметное снижение эффективности.

Производители вакцины от Pfizer/BioNTech заявили, что она оказалась «достаточно устойчивой» к южноафриканскому штамму при проведении лабораторных экспериментов. В этих опытах тестировали плазму крови вакцинированных, и она смогла нейтрализовать новый вариант «короны». Однако пока это предварительные данные - важно посмотреть как все будет происходить на практике, в реальной жизни, отметили исследователи.

Российские ученые тоже провели подобные эксперименты в лаборатории, рассказала «КП» замруководителя новосибирского научного центра «Вектор» Роспотребнадзора Татьяна Непомнящих.

- Мы получили сыворотки крови людей, вакцинированных «ЭпиВакКороной» или «Спутником V», и проверили их в реакции вирус-нейтрализации на культуре клеток. Взяли и давно известные штаммы коронавируса, и новые - британский и южноафриканский. В лабораторном эксперименте обе вакцины подтвердили способность нейтрализовать все использованные штаммы коронавируса. Мы не можем сказать, что это на 100% гарантирует защиту от заражения людям в повседневной жизни, но вероятность хорошей защиты высока, - пояснила Непомнящих.

ЦИФРЫ

В 111 странах мира зарегистрирован британский вариант коронавируса.

В 58-ми странах зафиксирован южноафриканский штамм.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Паниковать не стоит, но и расслабляться нельзя»

Как может повлиять появление южноафриканского штамма на ход эпидемии в нашей стране, kp.ru спросила директора Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Ларису Попович.

- На территории России уже обнаружено больше полутора тысяч разных штаммов, разновидностей коронавируса. Теперь появилась еще одна. Я бы не стала утверждать, что это непременно и очень заметно скажется на ходе эпидемии. Кстати, даже не факт, что южноафриканский штамм обязательно завезен из-за рубежа. Характерные для него мутации могли возникнуть независимо, в ходе эволюции тех линий вируса, которые уже есть в России (так же, как у ЮАР-штамма появилась общая мутация с британским вариантом - независимо друг от друга, см. выше. - Ред.).

Сейчас нет оснований для какого-то повышенного эмоционального напряжения, дополнительных переживаний. Все-таки до сих пор нет окончательно подтвержденных, убедительных научных данных, что новый штамм действительно гораздо более заразен. Пока это в большей степени оценки и гипотезы. О частых случаях повторных заболеваний у инфицированных прежде другими штаммами тоже нет данных.

Но в любом случае людям важно понимать: сам по себе COVID-19 независимо от варианта его возбудителя серьезное заболевание. Это инфекция, которая распространяется респираторно (воздушно-капельным путем), но проявляется не как ОРВИ, а как системная болезнь, поражающая самые разные органы. Эпидемия не закончилась, враг не побежден. Поэтому нужно продолжать соблюдать главные защитные правила: носить маски в людных местах, использовать антисептики и стараться держать дистанцию от окружающих в полтора-два метра.

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