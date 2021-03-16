Британия объявила Россию угрозой и решила запастись ядерным оружием

Британское правительство планирует поднять вопрос об отмене ограничения на количество ядерных боеголовок Trident Фото: EAST NEWS

В Британии опубликован Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства до 2030 года. Его подготовили специалисты Минобороны и Министерства иностранных дел. По мнению авторов аналитического доклада, самая острая угроза безопасности Соединенного Королевства по-прежнему напрямую исходит от России.

«НАТО останется основой коллективной безопасности в нашем Евроатлантическом регионе, где Россия является наиболее актуальной угрозой нашей безопасности», - говорится в обзоре.

И со временем Москва будет увеличивать свое участие в жизни соседних европейских государств. Также в обзоре говорится, что в будущем планируется усилить борьбу с российской дезинформацией, в том числе на законодательном уровне.

Основным партнером Британии в борьбе за права человека и «соблюдение глобальных норм» в мире остаются Соединенные Штаты. Ну а чтобы эта борьба была эффективной, британское правительство планирует поднять вопрос об отмене ограничения на количество ядерных боеголовок Trident. Как заметил глава британского МИД Доминик Рааб, снятие ограничений позволит Британии сдерживать агрессию со стороны других государств на минимальном уровне и таким образом гарантировать свою безопасность.

- Это абсолютная гарантия, страховка от худшей угрозы со стороны враждебных государств, - добавил Рааб.

Впрочем, Россия далеко не единственный антигерой в мировоззрении британцев. На пятки ей наступает Северная Корея, Иран и, разумеется, Китай.

«Растущая мощь Китая и его настойчивость на мировой арене, вероятно, станут самым значительным геополитическим фактором в 2020-х годах», - говорится в обзоре.

Несмотря на то, что Пекин является «системным вызовом» для Лондона, Британия продолжит укреплять торгово-экономические отношения с КНР, а также работать по вопросам экологии.

Было бы нецелесообразно вступаться в какую-то устаревшую холодную войну с Китаем, заявил Доминик Рааб.