У тяжело больной бывшей жены Андрея Аршавина начались серьезные осложнения

Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывшая жена Андрея Аршавина вот уже полгода борется с тяжелым недугом. Из-за аутоиммунного некроза лобной пазухи у Алисы Казьминой изуродовано лицо - болезнь разрушила нос, скулы и челюсть женщины. Не так давно она перенесла кому из-за острого панкреатита. А на днях снова попала на больничную койку из-за серьезных осложнений.

Состояние здоровья бывшей жены Андрея Аршавина по-прежнему вызывает опасения. Алиса Казьмина почти месяц находится в больнице. На этот раз у многодетной матери диагностировали пневмонию с осложнениями.

Тревожные новости сообщила мама Алисы. "Моя дочь уже в другой больнице, у нее COVID-19 и пневмония с осложнением", - написала Наталия Сарычева в блоге. Драматизма ситуации добавляет тот факт, что 16 марта старший сын Казьминой - Алексей отмечает 17-летие.

До того как попасть в клинику с коронавирусом, Алиса перенесла операцию. У женщины диагностировали острый панкреатит, поэтому потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

Ранее из-за некроза у многодетной мамы сильно пострадало лицо. "За считанные месяцы развился некроз. Я вовремя попала на операционный стол, когда оставалось от двух часов до двух дней. И был бы сепсис. Сделали две операции на голове, на клиновидной пазухе. Врачи вырезали все, что можно. До мозга оставались буквально миллиметры", - делилась женщина своей болью.