Близнецы завоевывают планету, но медики хотят положить этому конец

лла Пугачева и Максим Галкин с детьми Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Золотой век двойняшек

Мы живем в уникальную эпоху. Никогда в истории человечества на Земле не рождалось столько близнецов, как сейчас. Многие догадывались о чем-то подобном, читая новости о том, как растут двойняшки Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Селин Дион, Анны Курниковой, Джулии Робертс и других знаменитостей. Однако истинный масштаб этого явления не был понятен до тех пор, пока группа демографов под руководством Йеруна Смитса из Университета Неймегена не опубликовала первое всестороннее исследование) о “нашествии” близнецов.

Исследователи изучали информацию о рождении двойняшек в 165 странах мира в период с 2010 по 2015 год. И сравнивали ее с ситуацией, которая наблюдалась в этих странах в 80-х годах прошлого века. Тогда безоговорочным лидером по “производству” двойняшек считалась Африка - там фиксировалось 17 двойных рождений на каждую тысячу. А мировой столицей близнецов по праву называли Игбо Оро - город в Нигерии, где на каждую 1000 рождений приходится 50 пар близнецов. Ученые объясняли это генетическими особенностями народа йоруба который населяет эту местность.

Спустя 40 лет картина радикально изменилась: в странах Северной Америки количество рождений близнецов увеличилось на 71 процент, в Европе рост составил 58 процентов. А в целом в мире двойняшек стало рождаться на 30% больше!

Анна Курникова Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Красиво, но дорого и опасно

Ученые называют две причины близнецового бума. Во-первых, распространение репродуктивных технологий - в частности ЭКО - которые помогают мамочкам рожать. А поскольку для надежности в организм мам подсаживают несколько эмбрионов выращенных в пробирке, то вероятность рождения двойняшек или даже тройняшек при ЭКО составляет более 20%. Во-вторых, женщины в развитых странах стали рожать позже (учеба, работа, самореализация и т.д.), а вероятность рождения близнецов увеличивается с возрастом. Максимальной она становится к 40 годам, когда в организме увеличивается уровень гормона гонадотропина.

Казалось бы, все должны быть довольны: и родители, которым привалило двойное счастье и широкая публика (поскольку близнецы - катализатор мимишности и умиления) и политики, решающие демографическую проблему. И даже ученые, поскольку близнецовый метод исследования - удобный инструмент, чтобы выяснить в какой степени на развитие человека влияет среда, а в какой - гены. А учитывая, что ЭКО становится все более доступным, а женщины ради карьеры все чаще откладывают рождение детей на стадию “бабы-ягодки”, надо полагать, что скоро удивительным событием станет не рождение близнецов, а появление обычного ребенка. Люди будут говорить: смотрите, у него уникальный набор генов, такого сейчас ни у кого нет (однояйцевые близнецы являются генетической копией друг друга, у разнояйцевых близнецов генетическое сходство составляет 50 процентов)!

Однако, медики решили объявить “войну” близнецам.

- Сейчас количество близнецов в мире является рекордным, но это вызывает серьезную обеспокоенность среди медиков, - говорит соавтор исследования профессор Оксфордского университета Кристиан Монден. - Дело в том, что сейчас большинство близнецов рождается не естественным путем, а в результате применения технологий лечения бесплодия, когда в организм женщины переносится больше одного эмбриона одновременно. Но эта практика сейчас не приветствуется в ряде стран, поскольку рождение близнецов связано с более высоким риском смертности младенцев (они, как правило, рождаются раньше срока и с недостатком веса) и большим количеством осложнений у матерей в ходе беременности и родов.

В конечном счете эпидемия близнецов ложится тяжелым бременем на систему здравоохранения, поскольку влечет за собой рост расходов на медицину, а это в свою очередь таит в себе социальные и политические проблемы, считает доктор Виллем Омбле из бельгийского Института технологий рождаемости. Поэтому в нулевых годах в развитых странах стали менять клиническую практику ЭКО, теперь ее главная цель - рождение одиночек.

Близнецов выручит отсроченное материнство

В той же Бельгии правительство взяло на себя часть расходов на ЭКО при условии, что будут применяться технологии, которые сокращают на выходе количество близнецов. В результате число беременностей двойняшками в Бельгии сократили с 26,5% в 2002 году до 9,7% в 2014.

Британское Управление по оплодотворению человека и эмбриологии также потребовало от клиник сократить число многоплодных беременностей, возникающих в результате ЭКО, до 10% - то есть более, чем вдвое.

В результате в европейских странах рост числа близнецов стабилизировался. Однако ученые считают, что взрывной рост количества “сестер Зайцевых” и “братьев Сыроежкиных” может произойти, когда репродуктивные технологии станут доступны в густонаселенных странах Южной и Юго-Восточной Азии.

Кроме того, армия близнецов будет пополняться за счет феномена отсроченного материнства (см. выше). По подсчетам ученых его эффект примерно в три раза слабее, чем у традиционного ЭКО. Однако за счет массовости отсроченного материнства близнецы еще возьмут свое: только в России за последние десять лет число мамочек, которые впервые родили в возрасте 35-50 лет, выросло втрое!

Так что режиссерам ремейков про “Зиту и Гиту” или “Приключения Электроника” будет из кого выбирать актеров на звездные роли.

Самые известные родители близняшек

1. Алла Пугачева и Максим Галкин

Близнецов Лизу и Гарри паре родила суррогатная мама. Случилось это в 2013 году, Алле Борисовне на тот момент исполнилось 64 года. За 11 лет до этого певица заморозила яйцеклетки, и благодаря возможностям репродуктивных технологий стала мамой в очень зрелом возрасте.

2. Анна Курникова и Энрике Иглесиас

Знаменитая теннисистка долгие годы находилась на нелегальном положении тайной жены Энрике (по законам шоу-бизнеса наличие супруги негативно влияет на популярность поп-идола у девушек). Возможно поэтому Анна родила только в 36 лет, а забеременела она с помощью процедуры ЭКО.

Величайший теннисист всех времен и народов оказался не только уникальным спортсменом, но и отцом. Фото: EAST NEWS

3. Роджер Федерер и Мирослава Вавринец

Величайший теннисист всех времен и народов оказался не только уникальным спортсменом, но и отцом. Его супруга дважды с перерывом в 5 лет родила двойню. В 2009 году это были девочки Майла и Шарлин, а в 2014 году на свет появились мальчики Лео и Леннарт. Роджер и Мирка не прибегали к помощи ЭКО. Выяснилось, что плодовитость в роду у Федереров. Его бабушка по материнской линии была близнецом, а родная сестра Диана тоже родила двойню.

У Джоли шестеро детей, при этом актриса является биологической мамой лишь троих. Двое из этой троицы - Нокс и Вивьен - были зачаты с помощью процедуры ЭКО. Фото: EAST NEWS

4. Анжелина Джоли и Брэд Питт

У Джоли шестеро детей, при этом актриса является биологической мамой лишь троих. Двое из этой троицы - Нокс и Вивьен - были зачаты с помощью процедуры ЭКО. Любопытно, что первые фотографии новорожденных предприимчивая Анжелина продала одному из американских журналов за 14 миллионов долларов.

Лишь четвертого ребенка - дочку Алану - Кришу традиционным способом родила его подруга испанская модель Джорджина Родригес. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

5. Криштиану Роналду и неизвестная суррогатная мама

Знаменитый футболист любит детей настолько, что поначалу заводил их сам для себя с помощью суррогатных матерей (на самом деле он не хотел, чтобы с помощью детей у него вымогали деньги). Таким способом появились на свет его первенец Криштиану-младший (он родился в 2010 году) и спустя семь лет - близнецы Ева и Маттео. И лишь четвертого ребенка - дочку Алану - Кришу традиционным способом родила его подруга испанская модель Джорджина Родригес.