Мария Максакова: «Сталин мог быть моим дедом, но бабушка унесла эту тайну на тот свет»

Мария Максакова в студии Радио "Комсомольская правда" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Звезда оперы и бывший депутат Госдумы Мария Максакова, как известно, дочь знаменитой актрисы Людмилы Максаковой. В свою очередь, матерью Людмилы была звезда оперной сцены Мария Максакова. Людмила, видимо, назвала дочь в часть своей матери.

А вот, кто был ее отцом, Людмила до сих пор не знает. Мария Максакова-старшая унесла эту тайну в могилу.

Оперная певица Мария Петровна Максакова, 1948 г. Фото: Сергей Иванов-Аллилуев/ТАСС

Ее внучка Маша предполагает, что бабушка могла родить от Сталина, поскольку вождь пролетариата был ее поклонником.

-Моя бабушка была известной певицей, моей тезкой,-рассказала в прямом эфире Инстаграма «Светской хроники КП» Мария Максакова. - Сначала она была в гражданском браке с Яковом Христофоровичем Давтяном, человеком, который основал внешнюю разведку. Давтяна прямо из квартиры бабушки арестовали, объявили врагом народа, а потом уж и расстреляли.

Яков Давтян в 1935 г. Фото Wikipedia

Были слухи, что бабушка была музой Сталина.

Когда расстреляли Давтяна, бабушка оказалась в изоляции, спектаклей стали давать мало, и ее спасла фраза Сталина, который на одном из своих приемов новогодних сказал: «А где моя Кармен?» И ее притащили тут же, привезли к нему ночью, она спела свои арии и как-то жизнь у нее начала после этого налаживаться. Видимо, это породило кучу слухов. Сталин ведь ходил на все ее спектакли. При том, что моя бабушка пела много названий. Он на Кармен раз 60 ходил. Понимаете, в одной и той же роли смотреть одну и ту же артистку из раза в раз, это говорит о том, что все-таки артистка небезразлична...Поэтому были определенные соображения по поводу их отношений. Бабушке ведь не просто так удалось избежать участи жены врага народа... И главное, что никто не знал, кто же настоящий отец моей мамы... Там еще, помимо Сталина, была версия про Александра Волкова, в которого моя мама больше верит. Там была версия про Новикова Василия. И там есть версия про Федора Федоровского. Он был женат...Вот я, например, больше всего верю в версию про Федора Федоровского…

- То есть, бабушка так и не сказала, родила она от Сталина или от кого-то ещё?

- Нет. Она унесла эту тайну с собой на тот свет. Она в этом смысле была очень принципиальна, - объяснила Максакова.