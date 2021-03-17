«Справедливость восторжествовала»: обманутым пенсионерам вернули десятки миллионов рублей

Аудиторы стимулировали Пенсионный фонд провести более масштабную проверку на предмет ошибок. И она произошла. Фото: Shutterstock

Пенсионный фонд России (ПФР) сверил свои базы с базами МВД и Федеральной налоговой службой и устранил разночтения в десятках тысяч случаев. Такие данные приводит Счетная палата по итогам работы над ошибками, которую провел ПФР. Документ оказался в распоряжении «КП». Рассказываем, что и для кого конкретно изменилось.

ТЕПЕРЬ ВСЕХ ПОСЧИТАЛИ

Сначала предыстория. В августе прошлого года ведомство Алексея Кудрина обнаружило, что многим россиянам неправильно начисляют пенсии. Выплаты занижались по тем или иным причинам. Проблемы были связано с ошибками в системе персонифицированного учета. Но пенсионерам, получающим меньше положенного, от этого было не легче.

Во-первых, как выяснили в Счетной палате, на одного и того же человека могли открыть два счета, а потом начисляли пенсию только на один из них. В итоге выплата от государства была меньше положенной. Очень часто такая проблема возникала после смены фамилии (в основном при выходе замуж). Оказывается, ПФР не указывал на лицевых счетах данные о смене фамилии. Отсюда и появлялась ошибка.

Вторая проблема, которую выявили аудиторы, - один номер СНИЛС («зеленая карточка» пенсионного страхования) могли присвоить сразу двум людям. Как правило, это происходило в тот момент, когда человек заполнял анкету и ошибался в написании номера.

Как констатируют в Счетной палате, в последние полгода ПФР вместе с МВД и ФНС перепроверили данные почти всех россиян. И там, где нужно было, актуализировали их.

- Данные сверки очень важны. Актуальные данные в ПФР значительно ускорят предоставление различных услуг в связи с отсутствием необходимости уточнения сведений, в том числе при назначении пенсии, - говорится в отчете Счетной палаты.

ДОНАЧИСЛИЛИ ПЕНСИИ

Как еще летом поясняли в ПФР, ошибки действительно случаются, но ведомство регулярно их находит и исправляет. Тем не менее, как выяснили аудиторы, ошибки ведомство, может, и исправляло, но недополученные в результате этих ошибок деньги доплачивало не всегда. В Счетной палате выборочно проверили 45 пенсионных дел, где объединялись счета, и выявили нарушения в более чем половине случаев.

По сути, аудиторы стимулировали Пенсионный фонд провести более масштабную проверку. И она произошла. В ведомстве под лупой посмотрели начисления 133 тыс. пенсионеров, у которых в свое время были объединены счета. Оказалось, что более 8 тысяч недополучали деньги от государства. Общая сумма нарушений потянула на 70 млн рублей. Эти деньги в итоге доплатили пенсионерам. Причем выплаты варьировались от очень маленьких (142 рубля) до огромных (599 тысяч рублей).

В ПФР признают свои ошибки, ведомство регулярно их находит и исправляет. Фото: Юрий СМИТЮК/ТАСС

МЕНЬШЕ ОТКАЗОВ, БОЛЬШЕ ВЫПЛАТ

Особое внимание в ПФР уделили тем делам, где получателям отказывали в назначении пенсии. По тем или иным причинам. В ведомстве проверили 111 тысяч подобных дел. Справедливость восторжествовала в отношении 5,27 тыс. пенсионеров. Оказалось, что им не назначили пенсию, в том числе, из-за... человеческого фактора.

- ПФР доработан программный комплекс «Назначение и выплата пенсий» в части автоматического удаления признака «Отказ в назначении пенсии» после фактического назначения пенсии и исключения его изменения вручную. Теперь влияние указанного признака на процесс перерасчета размера пенсии исключено, - говорится в сообщении Счетной палаты.

И наконец, еще один важный пункт. Система расчета полагающейся пенсии для тех, кто работал до 2002 года, крайне запутанная. Там действует множество коэффициентов. Чтобы и здесь не допускать ошибок в будущем, в ПФР перепроверили способ начисления для тех 1,3 млн пенсионеров, которые вышли на пенсию в первые 9 месяцев 2020 года. И в 91% случаев выбрал наиболее выгодный для получателя вариант.

СПРАВКА «КП»

Как самому посчитать будущую пенсию?

Чтобы узнать информацию о будущей пенсии и рассчитать ее самостоятельно, не обязательно идти в отделение Пенсионного фонда. Все есть на сайте ведомства (www.pfrf.ru) в разделе «Личный кабинет гражданина». Зайти туда можно по логину и паролю от портала госуслуг - gosuslugi.ru.

В подразделе «Получить информацию о сформированных пенсионных правах» есть все сведения об уже накопленном стаже и баллах. К примеру, если ваш стаж составляет 20 лет, а количество баллов - 100, то расчет делается так. Сначала перемножаем баллы на их стоимость (100 на 99 рублей), а потом полученное произведение (9900 рублей) суммируем с фиксированной выплатой (6045 рублей). Получаем 15 945 рублей. Это та пенсия, которую вы могли бы получать, если бы уже достигли пенсионного возраста.

А если до выхода на заслуженный отдых вам осталось еще долго, то можно смоделировать будущую пенсию. В том же разделе нужно ввести, сколько лет вы еще планируете работать и каким может быть уровень ваших доходов. А калькулятор посчитает, сколько вы сможете получить при выходе на пенсию (естественно, в нынешних ценах). Расчет примерный. Конкретная сумма будет зависеть от уровня инфляции и дальнейшей индексации пенсий.

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